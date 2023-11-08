Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области сообщили, когда начнется отопительный сезон

В Одесской области сообщили, когда начнется отопительный сезон

В Одесской области вскоре начнется отопительный сезон 2023/2024 гг. Сегодня, 8 ноября, в Одесской ОВА сообщили ориентировочные даты его начала в разных городах области.

Информацию о начале отопительного сезона предоставил Олег Кипер, глава Одесской ОВА.

По его словам, отопление в первую очередь включат в северных районах области.

Ориентировочные даты начала отопительного сезона в городах области, которые используют централизованное теплоснабжение:

  • Подольск — 10.11;
  • Одесса — 13.11;
  • Измаил — 15.11;
  • Теплодар — 15.11;
  • Черноморск — 20.11;
  • Белгород-Днестровский — 20.11;
  • Южный — 20.11.

Накануне планировалось, что новый отопительный сезон в Одесской области начнется ориентировочно 1 ноября. Но температурные показатели в этом году удивляют и устанавливают рекорды. А значит и дату начала отопительного сезона перенесли.

Также ранее «Одесская жизнь» сообщала, что к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. подготовлено 1315 котельных, 1908 км тепловых сетей, 248 объектов водоснабжения, 8867 многоквартирных жилых домов, 489 детских садов, 623 учебных заведений, 399 учреждений здравоохранения. Заготовлено почти 50 тысяч тонн посыпочного материала. Также 321 единица специализированной техники готова к работе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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