Маленькі майстри великої музики: у Загніткові грає дитячий духовий оркестр

Музикантам – від восьми до десяти років

Колектив свого часу зачаровував фестивалі «Червона рута», «Орелі», «Чисті роси», «Країна мрій», «Кодима-фест», фестиваль голубців та багато інших. І скрізь займав перші місця та здобував прихильність глядачів.

Сьогодні колектив має дев’ятнадцять вихованців: дванадцять дівчат і сім хлопців. Всі вони – учні Загнітківської школи. «Витоки» нині – це нові обличчя, нові таланти, але такі ж любителі фольклору, як і їхні попередники.

– Духовий оркестр засновано десять років тому. Музичний супровід був необхідний для дівчаток – учасниць «Витоків». Я згадую себе малим, коли дуже хотілося навчитися грати, як дорослі музиканти. Зі мною тоді раз на тиждень займався музикою Володимир Леонтійович Нагірний. Я йому дуже вдячний. Це був перший крок до моєї професії. Тож мої маленькі музиканти нагадують мені себе самого. Їм від восьми до десяти років. Серед них є дівчинка, яка грає на сопілці. Є двоє дітей із сімей переселенців. Всі дітки дуже талановиті і старанні, – розповідає директор Загнітківського будинку культури і диригент духового оркестру Сергій Олійник.

Нинішній склад духового оркестру створено всього чотири місяці тому. Але юні музиканти вже встигли освоїти польку, карапет, краков’як, українські марші. Колектив віддає перевагу народним творам, вальсам, маршам, фокстротам, мелодіям пісень, наприклад «Ой, у лузі червона калина», «А сорочка мамина»…

Диригент купив інструменти за свої гроші

Керівник займається з дітьми щодня по дві години, регулярно і без вихідних.

До речі, пан Сергій настільки одержимий духовим оркестром, що за власний кошт придбав альти, тромбони, тенора.

– Зараз ми готуємося до Дня незалежності – з козацьким маршем та вальсом «Ольга». Репертуар складає фольклор нашого краю. Та й костюми у дівчаток і хлопчиків з прабабусиних скринь – їм під двісті років, – розказує керівник.

– Сергій Григорович уже багатьом дітям допоміг опанувати нотну грамоту. Він переконаний, що музика має супроводжувати дитину все життя, починаючи з маминої колискової. Можна нескінченно дивитися, як він трепетно навчає їх. Здається, і дихає з ними в унісон, – говорить начальник відділу культури та туризму Кодимської громади Людмила Басько.

Пан Сергій – талановитий музикант, котрий грає на багатьох музичних інструментах, серед яких акордеон, скрипка, саксофон, труба, баян, сопілка, чудово володіє голосом і безмежно любить свій край. Напевне, тому до нього охоче йдуть вчитися юні загнітківці.

Бажання керівника віднайти талановите підростаюче покоління і навчити його, потребує багато сил і терпіння, любові і сердечного тепла. Тож не дивно, що у відвідувачів підіймався дух, коли дитячий духовий оркестр грав у парку Шевченка на Одеському обласному фестивалі «Чорноморський степ».

У програмі фестивалю брали участь і дівчатка з «Витоків», і жіночий вокальний ансамбль Загнітківського Будинку культури «Майстриха» (художній керівник Світлана Олійник) у супроводі духового оркестру.