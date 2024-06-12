На Одещині двоє школярів розпилили в ліцеї перцевий балончик: які наслідки

Про інцидент, який трапився ще наприкінці травня в одному з ліцеїв Саф’янівської ОТГ Ізмаїльського району, правоохоронцям повідомив директор навчального закладу.

З’ясувалося, що 15-річний учень дев’ятого класу придбав та приніс до ліцею перцевий балончик. На перерві він забрав його в коридор і показав однокласнику. Крутаючи балончик у руках, вони випадково здійснили розпилення газу.

В результаті обидва підлітки та ще четверо ліцеїстів 11-ти та 15-ти років, які знаходилися поруч, отримали поразку слизових оболонок очей, носа та рота. Усіх дітей доправили до лікарні, де їм надали медичну допомогу, і зараз із ними все добре.

У поліції вбачали у діях школярів ознаки дрібного хуліганства, що кваліфікується за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але з огляду на те, що юнаки не досягли віку, з якого можуть нести відповідальність, адмінпротоколи були складені стосовно їхніх батьків.

Усі зібрані адміністративні матеріали направили до суду. Суд взяв до уваги зібрані докази та за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей наклав на батьків підлітків штраф у розмірі 850 та 1020 грн.

Раніше в Одесі трагічно загинув 13-річний підліток, а його друг травмувався під час гри у непрацюючому фонтані.