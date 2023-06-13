Мешканця Одещини судитимуть за вирубку дерев у заповіднику

Мешканця Білгород-Дністровського району відправили на лаву підсудних за вирубку 11 дубів у Національному природному парку “Тузлівські лимани”.

47-річний житель Білгород-Дністровського району в Тузлівських лиманах спиляв 11 дубів діаметром від 15 до 33 см. Збитки державі нанесено у розмірі 35 тис. грн.

Затримали правопорушника співробітники водної поліції та морської охорони.

У зловмисника вилучили дві бензопили, вирубану деревину та автомобіль з причепом, на які наклали арешт.

Порушнику висунули обвинувачення у незаконній порубці дерев, вчиненій на об’єкті природно-заповідного фонду. Цей злочин передбачений ч. 3 ст. 246 КК України та карається штрафом від 25500 до 34000 гривень або обмеженням чи позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, – повідомляють в поліції.

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