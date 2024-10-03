Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области из-за пылевой бури изменился состав воздуха: опасно ли это

В Одесской области из-за пылевой бури изменился состав воздуха: опасно ли это

Одесский областной Центр контроля и профилактики заболеваний информирует о состоянии воздуха в Одессе и области после того, как несколько дней назад наш регион накрыла пылевая буря.

Как сообщается на странице Центра в Facebook, 2 октября 2024 года спейиалисты группы быстрого реагирования отобрали пробы атмосферного воздуха на содержание вредных веществ (недифференций).

Еще по теме: Одессу накрыла пылевая буря: что делать и сколько это продлится

«По результатам исследований в 2-х пробах выявлено незначительное превышение нормативной величины недифференцированной пыли (превышение 0,62 и 0,7 мг/м³ при норме 0,5 мг/м³)», – отмечают в Центре контроля и профилактики заболеваний.

Также специалисты заверили, что продолжают мониторинг качества воздуха, и ситуация остается на контроле.

Как снизить влияние на организм загрязненного воздуха?

Министерство охраны здоровья Украины подготовило для населения следующие рекомендации на случай загрязнения воздуха, например, в случае пылевой бури:

  • не выходите из дома без крайней необходимости;
  • закройте окна и двери, выключите вентиляционные системы, забирающие воздух с улицы;
  • если все же вышли на улицу, используйте респиратор или маску;
  • принимайте душ несколько раз в день;
  • чаще проводите влажную уборку дома;
  • пейте больше чистой воды.

Как сообщалось, согласно данным сервиса мониторинга воздуха IQair, по состоянию на 21 сентября 2024 года Одесса находится в десятке городов Украины с самым грязным воздухом.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua