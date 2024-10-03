В Одесской области из-за пылевой бури изменился состав воздуха: опасно ли это

Как сообщается на странице Центра в Facebook, 2 октября 2024 года спейиалисты группы быстрого реагирования отобрали пробы атмосферного воздуха на содержание вредных веществ (недифференций).

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«По результатам исследований в 2-х пробах выявлено незначительное превышение нормативной величины недифференцированной пыли (превышение 0,62 и 0,7 мг/м³ при норме 0,5 мг/м³)», – отмечают в Центре контроля и профилактики заболеваний.

Также специалисты заверили, что продолжают мониторинг качества воздуха, и ситуация остается на контроле.

Как снизить влияние на организм загрязненного воздуха?

Министерство охраны здоровья Украины подготовило для населения следующие рекомендации на случай загрязнения воздуха, например, в случае пылевой бури:

не выходите из дома без крайней необходимости;

закройте окна и двери, выключите вентиляционные системы, забирающие воздух с улицы;

если все же вышли на улицу, используйте респиратор или маску;

принимайте душ несколько раз в день;

чаще проводите влажную уборку дома;

пейте больше чистой воды.

Как сообщалось, согласно данным сервиса мониторинга воздуха IQair, по состоянию на 21 сентября 2024 года Одесса находится в десятке городов Украины с самым грязным воздухом.