На Одесщине отец получил награду погибшего 23-летнего сына

Об этом сообщили в Белгороде-Днестровской районной государственной администрации.

Игорь Бурдужа награжден орденом «За мужество» ІІІ степени посмертно в соответствии с Указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Церемония вручения ордена отцу погибшего прошла 25 декабря.

Награду вручал глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации Василий Самокиш и начальник районного ТЦК Сергей Корак.

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23-летний младший сержант Игорь Бурдужа погиб 16 августа 2022 года в результате смертельного ранения, полученного во время выполнения боевого задания в районе поселка Опытное под Бахмутом.

Похоронили защитника в родном селе. У Игоря остались родители и двое старших братьев.

2 октября 2023 года в местной школе в честь Игоря Бурдужа установили мемориальную доску.