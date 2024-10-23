Новини Одеси та Одеської області

На Ланжероні оселився самотній білий лебідь: чи треба рятувати птаха?

На Ланжероні оселився самотній білий лебідь: чи треба рятувати птаха?

На одеському пляжі Ланжерон відвідувачі помітили білого лебедя. І багатьох стурбувало, чому птах один і чи все з ним гаразд.

Ці сумніви розвіяв директор Одеського зоопарку Ігор Біляков, до якого почали звертатися городяни, просячи допомоги.

Біляков розповів, що днями співробітники зоопарку виїжджали на місце та переконалися: з лебедем усе добре – він цілком здоровий, досить мобільний та активно годується у морі.

Білий лебідь на одеському пляжі

«Чіпати його не треба, лебідь наразі  не потребує допомоги. Ми привезли деякі засоби, але вони не знадобилися. Надалі будемо спостерігати за цим красенем. Я дуже хочу щиро подякувати всім людям, які так стурбовані долею цього птаха. Це надзвичайно зворушливо!», – написав директор зоопарку на своїй сторінці у Facebook.

Раніше зграю лебедів помітили недалеко від відпочиваючих на пляжі в селі Фонтанка.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk