На Ланжероні оселився самотній білий лебідь: чи треба рятувати птаха?

Ці сумніви розвіяв директор Одеського зоопарку Ігор Біляков, до якого почали звертатися городяни, просячи допомоги.

Біляков розповів, що днями співробітники зоопарку виїжджали на місце та переконалися: з лебедем усе добре – він цілком здоровий, досить мобільний та активно годується у морі.

«Чіпати його не треба, лебідь наразі не потребує допомоги. Ми привезли деякі засоби, але вони не знадобилися. Надалі будемо спостерігати за цим красенем. Я дуже хочу щиро подякувати всім людям, які так стурбовані долею цього птаха. Це надзвичайно зворушливо!», – написав директор зоопарку на своїй сторінці у Facebook.

Раніше зграю лебедів помітили недалеко від відпочиваючих на пляжі в селі Фонтанка.