Новости Одессы и Одесской области

На Ланжероне поселился одинокий белый лебедь: надо ли спасать птицу?

На Ланжероне поселился одинокий белый лебедь: надо ли спасать птицу?

На одесском пляже Ланжерон посетители заметили белого лебедя. И многих обеспокоило, почему птица одна и все ли с ней в порядке.

Эти сомнения развеял директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, к которому начали обращаться горожане, прося о помощи.

Беляков рассказал, что на днях сотрудники зоопарка выезжали на место и убедились: с лебедем все хорошо – он полностью здоров, достаточно мобилен и активно кормится в море.

Белый лебедь на одесском пляже

«Трогать его не надо, лебедь пока не нуждается в помощи. Мы привезли некоторые средства, но они не пригодились. В дальнейшем будем наблюдать за этим красавцем. Я очень хочу поблагодарить всех людей, которые так обеспокоены судьбой этой птицы. Это очень трогательно!», – написал директор зоопарка на своей страниц в Facebook.

Ранее стаю лебедей заметили недалеко от отдыхающих на пляже в селе Фонтанка.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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