На Херсонщині загинув 20-річний морпіх-гранатометник з Одещини

Про це повідомили на facebook-сторінці Затишанської громади.

Загиблому Андрію назавжди залишиться 20.

Він загинув 20 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку.

На військову службу Андрій був прийнятий за контрактом 28 липня 2023 року.

Андрій був матросом, старшим навідником гранатометного взводу роти вогневої підтримки другого батальйону морської піхоти.

У селі Торосове Андрій народився, там же закінчив школу та у Крижополі Вінницької області здобув професію маляра-штукатура. Але війна заставила взяти до рук зброю і стати на захист Батьківщини.

Односельці Андрія згадують як щиру, добру, щедру та світлу людину, яка завжди готова прийти на допомогу.

У ці тяжкі скорботні дні глибоко співчуваємо рідним і близьким Героя. Нехай пам’ять про Андрія проникає у кожний куточок наших сердець. Він був мужньою людиною, вчинки якого будуть закарбовані в пам’яті цілих поколінь. Його сила волі, дух справедливості, натхнення на перемогу не знали меж, –

співчувають рідним та близьким загиблого героя у громаді.

Про дату і час прощання з Табором Андрієм у громаді повідомлять пізніше.