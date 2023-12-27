В Херсонской области погиб 20-летний морпех-гранатометчик из Одесщины

Об этом сообщили на facebook-странице Затишанской громады.

Погибшему Андрею навсегда останется 20 человек.

Он погиб 20 декабря 2023 во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении.

На военную службу Андрей был принят по контракту 28 июля 2023 года.

Андрей был матросом, старшим наводчиком гранатометного взвода роты огневой поддержки второго батальона морской пехоты.

Андрей родился в селе Торосово, там же окончил школу и в Крыжополе Винницкой области получил профессию маляра-штукатура. Но война заставила взять в руки оружие и встать на защиту Родины.

Односельчане Андрея вспоминают как искреннего, доброго, щедрого и светлого человека, который всегда был готов прийти на помощь.

В эти трудные скорбные дни глубоко сочувствуем родным и близким Героя. Пусть память об Андрее проникает в каждый уголок наших сердец. Он был мужественным человеком, поступки которого будут запечатлены в памяти целых поколений. Его сила воли, дух справедливости, вдохновение на победу не знали предела, —

соболезнуют родным и близким погибшего героя.

О дате и времени прощания с Табором Андреем в громаде сообщат позже.