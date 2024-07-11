На дорогах Одеської області з’явилися додаткові пости з приладами TruCAM: де саме

На дорогах Одеської області з’явилися додаткові пости з приладами TruCAM: де саме

Сімнадцять нових ділянок, де поліцейські вимірюватимуть швидкість за допомогою приладів TruCAM, з’явилися на трасах країни. Чотири з них розташовані на дорогах Одеської області.

Про це повідомили в Патрульній поліції.

На Одещині встановили чотири нові пости з приладами вимірювання швидкості:

  • три – на трасі М-15 “Одеса-Рені”,
  • один – на трасі М-05 “Київ-Одеса”.

Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв попереджатимуть відповідні дорожні знаки. У місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

По Україні прилади TruCAM фіксуватимуть швидкість на 17 нових ділянках. Їх встановили на аварійно-небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

TruCAM

При цьому внесено зміни на трьох ділянках і видалено з переліку 1 ділянку, а на 54-х – роботу призупинено.

Зазначається, що в регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській – використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.

Зазначимо, що ці прилади використовують одночасно з камерами автоматичної фіксації.

Нагадаємо, з жовтня 2018 року патрульні почали виписувати штрафи на підставі показників радарів.

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