На дорогах Одесской области появились дополнительные посты с приборами TruCAM: где именно

На дорогах Одесской области появились дополнительные посты с приборами TruCAM: где именно

Семнадцать новых участков, где полицейские будут измерять скорость с помощью приборов TruCAM, появились на трассах страны. Четыре из них расположены на дорогах Одесской области.

Об этом сообщили в Патрульной полиции.

В Одесской области установили четыре новых поста с приборами измерения скорости:

  • три — на трассе М-15 «Одесса-Рени»,
  • один — на трассе М-05 «Киев-Одесса».

Об использовании приборов измерения скорости водителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

По Украине приборы TruCAM будут фиксировать скорость на 17 новых участках. Их установили на аварийно-опасных участках и местах концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.

TruCAM

При этом внесены изменения на трех участках и удален из перечня 1 участок, а на 54-х — работа приостановлена.

Отмечается, что в регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской — используются на отдельных участках автомобильных дорог.

Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 295 участках автомобильных дорог.

Отметим, что эти приборы используют одновременно с камерами автоматической фиксации.

Напомним, с октября 2018 года патрульные начали выписывать штрафы на основании показателей радаров.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua