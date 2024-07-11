На дорогах Одесской области появились дополнительные посты с приборами TruCAM: где именно

Об этом сообщили в Патрульной полиции.

В Одесской области установили четыре новых поста с приборами измерения скорости:

три — на трассе М-15 «Одесса-Рени»,

один — на трассе М-05 «Киев-Одесса».

Об использовании приборов измерения скорости водителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

По Украине приборы TruCAM будут фиксировать скорость на 17 новых участках. Их установили на аварийно-опасных участках и местах концентрации ДТП, совершенных из-за нарушения водителями установленных ограничений скорости движения.

При этом внесены изменения на трех участках и удален из перечня 1 участок, а на 54-х — работа приостановлена.

Отмечается, что в регионах, где продолжаются активные боевые действия, в частности в Донецкой и Луганской областях, приборы контроля за измерением скоростного режима транспортных средств временно не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской — используются на отдельных участках автомобильных дорог.

Всего на дорогах Украины будет работать 160 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 295 участках автомобильных дорог.

Отметим, что эти приборы используют одновременно с камерами автоматической фиксации.

Напомним, с октября 2018 года патрульные начали выписывать штрафы на основании показателей радаров.