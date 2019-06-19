Скоростной контроль: как работают полицейские с радарами

С октября прошлого года патрульная полиция начала использовать устройства для измерения скорости TruCam. “Одесская жизнь” решила выяснить, что изменилось за это время, и насколько эффективны такие устройства.

Их установили на участках наибольшей концентрации ДТП как на трассах государственного значения, так и в крупных городах: Киеве, Днепре, Харькове и Мариуполе. В Одесской области такие пункты контроля скорости появились на трассах Одесса – Киев, Одесса – Рени, Одесса – Мелитополь – Новоазовск. В мае этого года патрульные с новыми измерителями начали контролировать скоростной режим и в самой Одессе.

Еще до старта работы радаров в полиции уверяли, что «патрульные не будут сидеть в кустах», а о расположении TruCamамов можно узнать на сайте полиции. Оправдались ли обещания, насколько результативной является новая система и как это работает в Одессе?

Что такое TruCam?

TruCam – это новый в Украине прибор для измерения скорости, который пришел на замену старым «Визирам». В отличие от последнего, TruCam измеряет скорость автомобиля с помощью лазера – на расстоянии до 1200 м с вероятной погрешностью в 2 км/ч. Причем прибор не «путает» нарушителя и проезжающий рядом с ним автомобиль. Также TruCam может работать 15 часов без подзарядки. Он фиксирует координаты, дату, время нарушения и снимает около 16 тысяч видеороликов.

Кроме того, аппараты запрограммированы так, чтобы избежать злоупотреблений со стороны патрульных. Если в предыдущих моделях можно было вручную изменить расстояние и угол относительно дороги, теперь это происходит автоматически.

Насколько точны радары?

TruCam — это уже не первые радары, которые появляются на украинских дорогах. Попытка ввести контроль скорости была еще в 2010 году. Однако тогда измерители «Визир» российского производства продемонстрировали ряд проблем с сертификатами качества и предоставляли неточные данные. Главной проблемой радара эксперты называли слишком широкий луч, который может фотографировать один автомобиль, а показатели скорости приписывать другому. Это привело к ряду исков и, наконец, запрету использования этих устройств. TruCam выгодно отличается.

«Поскольку данный прибор является лазерным измерителем, точность его очень и очень высока. Погрешность составляет плюс-минус 2 км. Это очень существенный показатель в данной сфере», – уверяет первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

TruCam прошел в Украине госиспытания и получил экспертное заключение от Департамента защиты информации Госспецсвязи.

Пилотный режим

Некоторый период полицейские давали водителям возможность адаптироваться к нововведениям. На участках, где ведется видеосъемка нарушения, разместили специальные знаки, уведомляющие о фото- и видеофиксации нарушений скорости.

А уже с 15 октября 2018 года патрульные начали выписывать штрафы, основываясь на показателях радаров.

Сегодня в Украине работает 75 радаров типа TruCam. В МВД говорят, что благодаря таким измерителям аварийность на контролируемых участках снизилась на 15-20%, а с помощью TruCam полицейские зафиксировали более 150 тысяч нарушений скоростного режима.

Старт в Одессе

В начале мая Управление патрульной полиции Одесской области анонсировало начало работы двух новых пунктов, где патрульные с TruCam будут следить за скоростью на дорогах Одессы. Полицейские выбрали участки с повышенной аварийностью: Люстдорфскую дорогу, от улицы Бреуса до Артиллерийской, и улицу Балковскую, в районе Центрального автовокзала. Именно на там должны находится патрульные с TruCAM.

По Одессе в поисках TruCam

Чуть больше, чем через неделю после начала дежурства с полицейских с TruCam, мы обратились к пресс-офицеру Главного управления патрульной полиции в Одесской области Алле Марченко с просьбой о содействии создания репортажа о работе патрульных с новыми измерителями скорости. Пресс-секретарь ответила, что чтобы увидеть TruCam в действии, необходимо согласование с полицейским начальством. Коего мы так и не получили.

Корреспонденту «ОЖ» пришлось «без разрешения» отправиться наблюдать за работой патрульных на участках. Однако, неоднократные поиски в течение нескольких недель ни к чему не привели. Полицейских ни разу не оказалось на месте скоростного контроля.

После повторного обращения в пресс-службу, нам пришел такой ответ: «Прежде чем «застать полицейских», согласовывается с пресс-службой». А во время телефонного разговора Алла Марченко передала слова своего начальника – старшего лейтенанта полиции Юрия Рыбака что, корреспондент, якобы, будет «мешать работе».

3 июня мы отправили официальный запрос, чтобы получить уже официальный ответ. Результат тот же – тишина. Хотя на официальный запрос, по закону, полицейские должны ответить в течение пяти дней.

Есть контроль или нет – не нарушайте

Похоже, что патрульные не целый день дежурят на своем пункте контроля скорости. Но даже если полицейских не видно – это не повод надавить на педаль сильнее.

Штраф за превышение скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч составляет 255 гривен, а более чем на 50 км/ч – 510 гривен.

Фото: Униан