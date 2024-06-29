Військовий медик та зв’язківець з Одеської області загинув, рятуючи людей на Херсонщині

Як розповіли на сторінці громади у Facebook, Станіслав народився у місті Кривому Розі 28 липня 2002 року, але майже все дитинство провів у селі Ясенове Друге (Любашівський район Одещини).

У 2020 році він закінчив Маріїнський ліцей в Одесі та навчався за спеціальністю Комп’ютерні технології у Державному Університеті інтелектуальних технологій та зв’язку.

На початку березня 2022 року добровільно пішов захищати країну.

Станіслав був військовим медиком, потім став радіозв’язківцем і у 2024 році був призначений молодшим сержантом 126 ТРО.

27 червня 2024 року в селі Ольгівка Херсонської області після обстрілу села керованими авіаційними бомбами під час надання медичної допомоги цивільним Станіслава був поранений та під час евакуації медиками загинув.

На згадку про загиблого сьогоднішній день, 29 червня, оголошено у громаді Днем жалоби.

Односельців загиблого також просять гідно зустріти Героя та проводити його в останню путь. Живий коридор проходитиме через населені пункти Солтанівка, Зеленогірське, Гвоздавка Друга та Ясенове Друге.

Ще на тему: Одеська область прощається із двома загиблими на фронті захисниками.