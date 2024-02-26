На Балтській дорозі заборонили зупинку автомобілів: чому та що змінилося (фото)

Під Одесою сталася смертельна автопригода У Чорноморську сьогодні вночі, 17 січня 2024 року, сталася автомобільна пригода – мікроавтобус в’їхав у фуру. Внаслідок аварії загинуло двоє людей – водій та пасажир мікроавтобуса. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі на складному перехресті не працюють світлофори В Одесі, через автомобільну аварію, на перехресті проспектів Академіка Глушка і Небесної Сотні вже кілька днів не працюють світлофори. Одесити скаржаться на складність проїзду. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ