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На Балтській дорозі заборонили зупинку автомобілів: чому та що змінилося (фото)

На Балтській дорозі заборонили зупинку автомобілів: чому та що змінилося (фото)

Вздовж Балтської дороги та суміжних вулиць було введено заборону на зупинку автотранспорту. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Знаки дорожнього руху 3.34 «Зупинка заборонена» встановлені з метою унеможливлення паркування великогабаритних автотранспортних засобів.

Вони були встановлені на підставі розробленої та погодженої схеми організації дорожнього руху та виданого технічного завдання Департаментом транспорту, спеціалістами КУ «СМЕП».

Схема встановлення знаків
знаки на Балтській дорозі 4
знаки на Балтській дорозі 3
знаки на Балтській дорозі 2

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Редакція ПРОФІЛЬ

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