На Балтській дорозі заборонили зупинку автомобілів: чому та що змінилося (фото)

Вздовж Балтської дороги та суміжних вулиць було введено заборону на зупинку автотранспорту. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.
Знаки дорожнього руху 3.34 «Зупинка заборонена» встановлені з метою унеможливлення паркування великогабаритних автотранспортних засобів.
Вони були встановлені на підставі розробленої та погодженої схеми організації дорожнього руху та виданого технічного завдання Департаментом транспорту, спеціалістами КУ «СМЕП».
Читайте також: Куликове поле в Одесі відтепер пішохідне: чому та що змінилося