Фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США підтверджують, що 10 березня К-індекс геомагнітної активності сягне 5 балів, тож слід бути особливо уважними до свого здоров’я.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.



Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

К-індекс 5 відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на життя людей, особливо на тих, хто має хронічні захворювання, чутливість до змін погоди або серцево-судинні проблеми. У деяких людей вони здатні викликати головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

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Як зменшити вплив магнітних бур