За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у понеділок, 10 лютого, очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, що утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці та, своєю чергою, спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин.

До магнітних бурь також чутливі літні люди та вагітні жінки. У такі періоди вони можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені.

Як пережити магнітні бурі