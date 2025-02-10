По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в понедельник, 10 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.
Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.
Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
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К магнитным бурям также чувствительны пожилые люди и беременные женщины. В такие периоды они могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени.
Как пережить магнитные бури
- Заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний.
- Помнить о здоровом образе жизни, гулять на свежем воздухе.
- Соблюдать правила здорового питания.
- Полноценно отдыхать и высыпаться.
- Пить негазированную воду или травяной чай, на время отказаться от кофе и алкоголя.