Магнитная буря, головная боль
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По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в понедельник, 10 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

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К магнитным бурям также чувствительны пожилые люди и беременные женщины. В такие периоды они могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. 

Как пережить магнитные бури

  • Заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний.
  • Помнить о здоровом образе жизни, гулять на свежем воздухе.
  • Соблюдать правила здорового питания.
  • Полноценно отдыхать и высыпаться.
  • Пить негазированную воду или травяной чай, на время отказаться от кофе и алкоголя.

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