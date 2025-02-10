По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в понедельник, 10 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

К магнитным бурям также чувствительны пожилые люди и беременные женщины. В такие периоды они могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени.

Как пережить магнитные бури