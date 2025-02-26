Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 27 лютого
В Одесі в четвер хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 6-11 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 2-4°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 27 лютого
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 6-11 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, місцями до 10°С морозу, вдень 2-7°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Вибір редакції: Волонтери з Одеської області: «можливо, це крапля в морі, але вона важлива для наших хлопців».
Фото Анни Баратинської