Море у берегов Одессы
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 27 лютого

В Одесі в четвер хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 6-11 м/с.

Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 2-4°С тепла.

Читайте також: Масштабні пожежі під Одесою: підозрюють директора полігону

Прогноз погоди в Одеській області на 27 лютого

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 6-11 м/с.

Температура вночі 0-5°С морозу, місцями до 10°С морозу, вдень 2-7°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Вибір редакції: Волонтери з Одеської області: «можливо, це крапля в морі, але вона важлива для наших хлопців».

Фото Анни Баратинської

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою