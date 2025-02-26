Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 27 февраля
В Одессе в четверг облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 27 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, местами до 10°С мороза, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Выбор редакции: Волонтеры из Одесской области: «возможно, это капля в море, но она важна для наших ребят».
Фото Анны Баратынской