Море у берегов Одессы
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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 27 февраля

В Одессе в четверг облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 27 февраля

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, местами до 10°С мороза, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Выбор редакции: Волонтеры из Одесской области: «возможно, это капля в море, но она важна для наших ребят».

Фото Анны Баратынской

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