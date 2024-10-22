Міжнародний день CAPS LOCK: що ще святкують 22 жовтня

Міжнародний день CAPS LOCK

Цей день нагадує про клавішу, яку часто використовують для написання великих літер і яка іноді стає причиною комічних ситуацій через випадкове натискання. Він символізує веселе ставлення до технічних аспектів користування клавіатурою. Також привертає увагу до правильного використання цієї функції у письмовій комунікації.

Міжнародний день поширення інформації про заїкання

Мета цього дня — підвищення обізнаності про людей, які страждають на заїкання, та про виклики, з якими вони стикаються щодня. Він закликає до більш глибокого розуміння цього мовного розладу та підтримки тих, хто має проблеми зі спілкуванням. Також день нагадує про важливість надання допомоги та терапії для подолання цього стану.

День Фехнера

Цей день присвячений німецькому вченому Густаву Фехнеру, який зробив значний внесок у психологію та психофізику. Він нагадує про важливість наукових відкриттів у галузі дослідження людських відчуттів та сприйняття. Вчений розробив методи, які допомогли пояснити, як люди вимірюють сенсорні враження.

Іменини 22 жовтня

Які сьогодні іменини: Олександр, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір, Ганна, Єлизавета.

Хто з відомих людей народився 22 жовтня

1912 рік — українська розвідниця, зв’язкова УВО, ОУН Дарія Гнатківська;

1913 рік — український скульптор-різьбяр Василь Свида;

1994 рік — офіцер Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Павло Сбитов.

Пам’ятні дати 22 жовтня

794 рік — Кіото стає столицею Японії;

1618 рік — Королівський суд Англії засуджує полководця, філософа, вченого Волтера Релі до страти за вільнодумство;

1797 рік — Гарнерен Андре-Жак здійснює перший в історії людства стрибок з парашутом;

1883 рік — у Нью-Йорку відкривається “Метрополітен-опера”;

1937 рік — заарештовують митрополита Київського і всієї України Василя Липківського;

1938 рік — Честер Карлсон виготовлює першу фотокопію паперового документа;

1945 рік — весілля віцепрезидента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон;

1960 рік — майбутній чемпіон планети з боксу Мухаммед Алі (тоді — Кассіус Клей) виграє свій перший бій на професійній арені;

1968 рік — завершується політ американського космічного корабля “Аполлон-7”;

1980 рік — Папа Римський скасовує вердикт 1633 року, що засуджував Галілея;

1995 рік — на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обирають Патріархом Київським і всієї Руси-України;

2006 рік — семиразовий чемпіон світу з автоперегонів “Формула-1” Міхаель Шумахер на гранпрі Бразилії 2006 закінчує кар’єру гонця.

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