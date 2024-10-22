Международный день CAPS LOCK: что еще празднуют 22 октября

Что празднуют в Украине и мире 22 октября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Международный день CAPS LOCK
Этот день напоминает о клавише, которую часто используют для написания заглавных букв и которая иногда становится причиной комических ситуаций из-за случайного нажатия. Он символизирует веселое отношение к техническим аспектам пользования клавиатурой. Также привлекает внимание к правильному использованию этой функции в письменной коммуникации.
Международный день распространения информации о заикании
Цель этого дня — повышение осведомленности о людях, страдающих заиканием, и о вызовах, с которыми они сталкиваются ежедневно. Он призывает к более глубокому пониманию этого речевого расстройства и поддержки тех, кто имеет проблемы с общением. Также день напоминает о важности оказания помощи и терапии для преодоления этого состояния.
День Фехнера
Этот день посвящен немецкому ученому Густаву Фехнеру, который внес значительный вклад в психологию и психофизику. Он напоминает о важности научных открытий в области исследования человеческих ощущений и восприятия. Ученый разработал методы, которые помогли объяснить, как люди измеряют сенсорные впечатления.
Именины 22 октября
Какие сегодня именины: Александр, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Федор, Анна, Елизавета.
Кто из известных людей родился 22 октября
- 1912 год — украинская разведчица, связная УВО, ОУН Дарья Гнаткивская;
- 1913 год — украинский скульптор-резчик Василий Свида;
- 1994 год — офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Павел Сбитов.
Памятные даты 22 октября
- 794 год — Киото становится столицей Японии;
- 1618 год — Королевский суд Англии приговаривает полководца, философа, ученого Уолтера Рэли к смертной казни за вольнодумство;
- 1797 год — Гарнерен Андре-Жак совершает первый в истории человечества прыжок с парашютом;
- 1883 год — в Нью-Йорке открывается «Метрополитен-опера»;
- 1937 год — арестовывают митрополита Киевского и всея Украины Василия Липкивского;
- 1938 год — Честер Карлсон изготавливает первую фотокопию бумажного документа;
- 1945 год — свадьба вице-президента Аргентины генерала Хуана Доминго Перона и актрисы Евы Перон;
- 1960 год — будущий чемпион планеты по боксу Мухаммед Али (тогда — Кассиус Клей) выигрывает свой первый бой на профессиональной арене;
- 1968 год — завершается полет американского космического корабля «Аполлон-7»;
- 1980 год — Папа Римский отменяет вердикт 1633 года, осуждавший Галилея;
- 1995 год — на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избирают Патриархом Киевским и всей Руси-Украины;
- 2006 год — семикратный чемпион мира по автогонкам «Формула-1» Михаэль Шумахер на гранпри Бразилии 2006 заканчивает карьеру гонщика.