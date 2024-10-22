Новости Одессы и Одесской области

Международный день CAPS LOCK: что еще празднуют 22 октября

Международный день CAPS LOCK: что еще празднуют 22 октября

Что празднуют в Украине и мире 22 октября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Международный день CAPS LOCK

Этот день напоминает о клавише, которую часто используют для написания заглавных букв и которая иногда становится причиной комических ситуаций из-за случайного нажатия. Он символизирует веселое отношение к техническим аспектам пользования клавиатурой. Также привлекает внимание к правильному использованию этой функции в письменной коммуникации.

Международный день распространения информации о заикании

Цель этого дня — повышение осведомленности о людях, страдающих заиканием, и о вызовах, с которыми они сталкиваются ежедневно. Он призывает к более глубокому пониманию этого речевого расстройства и поддержки тех, кто имеет проблемы с общением. Также день напоминает о важности оказания помощи и терапии для преодоления этого состояния.

День Фехнера

Этот день посвящен немецкому ученому Густаву Фехнеру, который внес значительный вклад в психологию и психофизику. Он напоминает о важности научных открытий в области исследования человеческих ощущений и восприятия. Ученый разработал методы, которые помогли объяснить, как люди измеряют сенсорные впечатления.

Именины 22 октября

Какие сегодня именины: Александр, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Федор, Анна, Елизавета.

Кто из известных людей родился 22 октября

  • 1912 год — украинская разведчица, связная УВО, ОУН Дарья Гнаткивская;
  • 1913 год — украинский скульптор-резчик Василий Свида;
  • 1994 год — офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Павел Сбитов.

Памятные даты 22 октября

  • 794 год — Киото становится столицей Японии;
  • 1618 год — Королевский суд Англии приговаривает полководца, философа, ученого Уолтера Рэли к смертной казни за вольнодумство;
  • 1797 год — Гарнерен Андре-Жак совершает первый в истории человечества прыжок с парашютом;
  • 1883 год — в Нью-Йорке открывается «Метрополитен-опера»;
  • 1937 год — арестовывают митрополита Киевского и всея Украины Василия Липкивского;
  • 1938 год — Честер Карлсон изготавливает первую фотокопию бумажного документа;
  • 1945 год — свадьба вице-президента Аргентины генерала Хуана Доминго Перона и актрисы Евы Перон;
  • 1960 год — будущий чемпион планеты по боксу Мухаммед Али (тогда — Кассиус Клей) выигрывает свой первый бой на профессиональной арене;
  • 1968 год — завершается полет американского космического корабля «Аполлон-7»;
  • 1980 год — Папа Римский отменяет вердикт 1633 года, осуждавший Галилея;
  • 1995 год — на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избирают Патриархом Киевским и всей Руси-Украины;
  • 2006 год — семикратный чемпион мира по автогонкам «Формула-1» Михаэль Шумахер на гранпри Бразилии 2006 заканчивает карьеру гонщика.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua