Международный день CAPS LOCK: что еще празднуют 22 октября

Международный день CAPS LOCK

Этот день напоминает о клавише, которую часто используют для написания заглавных букв и которая иногда становится причиной комических ситуаций из-за случайного нажатия. Он символизирует веселое отношение к техническим аспектам пользования клавиатурой. Также привлекает внимание к правильному использованию этой функции в письменной коммуникации.

Международный день распространения информации о заикании

Цель этого дня — повышение осведомленности о людях, страдающих заиканием, и о вызовах, с которыми они сталкиваются ежедневно. Он призывает к более глубокому пониманию этого речевого расстройства и поддержки тех, кто имеет проблемы с общением. Также день напоминает о важности оказания помощи и терапии для преодоления этого состояния.

День Фехнера

Этот день посвящен немецкому ученому Густаву Фехнеру, который внес значительный вклад в психологию и психофизику. Он напоминает о важности научных открытий в области исследования человеческих ощущений и восприятия. Ученый разработал методы, которые помогли объяснить, как люди измеряют сенсорные впечатления.

Именины 22 октября

Какие сегодня именины: Александр, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Федор, Анна, Елизавета.

Кто из известных людей родился 22 октября

1912 год — украинская разведчица, связная УВО, ОУН Дарья Гнаткивская;

1913 год — украинский скульптор-резчик Василий Свида;

1994 год — офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Павел Сбитов.

Памятные даты 22 октября