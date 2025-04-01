Аеропорт Кишинева став своїм для одеситів

Кожні 30 хвилин на дорозі біля кишинівського аеропорту зупиняються автобуси, що прибувають з України. До Одеси всього 180 кілометрів, тож рейси звідти вирушають щогодини, розповідає один із водіїв: «Для одеситів це вже свій міський аеропорт».

Із квитками на літак пасажири автобусів проходять кордон за прискореною процедурою. І це не тільки «Аеротрансфер» – проєкт, запущений з березня минулого року Одеською обласною військовою адміністрацією. Для перевізників це стабільний бізнес – українці активно не тільки відлітають, а й прилітають додому, автобуси назад не йдуть порожніми, пояснює водій. Зараз дорога для всіх однаково займає чотири години.

Аеропорт Кишинева б’є рекорди

У 2024 році аеропорт Кишинева обслужив 4,1 мільйона пасажирів, його прибуток склав 17,7 мільйона євро.

Із цим показником повітряна гавань потрапила в топ найуспішніших у Європі в категорії Medium (від 1 до 10 мільйонів пасажирів на рік). У рейтингу Міжнародної ради аеропортів ACI Europe Кишинів посів другу сходинку за ефективністю, повідомляє видання DW.

Початок 2025-го також рекордний: у січні обслуговано 330 тисяч пасажирів, що на 62% більше, ніж роком раніше, а в лютому зростання становило 50,2%. До третини пасажирів – це громадяни України, що відображає вплив війни на трафік у регіоні. Зростання пасажиропотоку за рахунок українців фіксується другий рік поспіль. Крім того, українці змінили структуру рейсів з Кишинева: вони стали літати за тими напрямками, які не були популярними в Молдові.

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