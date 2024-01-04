Новини Одеси та Одеської області

На трасі Одеса-Рені держслужбовець “обилечивал” водіїв зерновозів: що йому загрожує

На трасі Одеса-Рені держслужбовець “обилечивал” водіїв зерновозів: що йому загрожує

На Одещині затримали співробітника Укртрансбезпеки. На трасі Одеса-Рені він вимагав від водіїв перевантажених зерновозів по 1000 гривень “відступних”.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

2 січня оперативники управління стратегічних розслідувань на Одещині затримали старшого інспектора відділу на Одещині Державної служби України з безпеки на транспорті при отриманні 7 тисяч гривень хабара.

З’ясувалося, що наприкінці грудня минулого року він одержав ще 15 тисяч гривень.

За вказану суму посадовець пропустив 22 вантажівки із зерном обминаючи габаритно-вагові комплекси «Укртрансбезпеки». Ціна вирішення питання – 1000 гривень із кожної вантажної машини.

Читайте також: В Одесі на хабарі попався депутат міської ради

Вирішується питання повідомлення держслужбовцю про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що колишній військком Одещини “напозичав” кілька сотень мільйонів гривень.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати