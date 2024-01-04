На трасі Одеса-Рені держслужбовець “обилечивал” водіїв зерновозів: що йому загрожує

На Одещині затримали співробітника Укртрансбезпеки. На трасі Одеса-Рені він вимагав від водіїв перевантажених зерновозів по 1000 гривень “відступних”.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
2 січня оперативники управління стратегічних розслідувань на Одещині затримали старшого інспектора відділу на Одещині Державної служби України з безпеки на транспорті при отриманні 7 тисяч гривень хабара.
З’ясувалося, що наприкінці грудня минулого року він одержав ще 15 тисяч гривень.
За вказану суму посадовець пропустив 22 вантажівки із зерном обминаючи габаритно-вагові комплекси «Укртрансбезпеки». Ціна вирішення питання – 1000 гривень із кожної вантажної машини.
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Вирішується питання повідомлення держслужбовцю про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що колишній військком Одещини “напозичав” кілька сотень мільйонів гривень.