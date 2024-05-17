Одеситка в прямому ефірі розпивала алкоголь і знущалася над дитиною: її вже знайшли

Соцмережі розбурхало відео з п’яною жінкою, яка в прямому ефірі Тік Тока намагалася напоїти алкоголем маленьку дитину, шарпала і обзивала її. Жінку знайшли в Одесі, а дівчинкою займатиметься служба у справах дітей.
На відео, поширеному вчора, 16 травня, жінка в прямому ефірі п’є горілку, запиваючи пивом. Вона намагається пригостити алкоголем дівчинку, кричить і смикає дитину, застосовуючи ненормативну лексику.
Обурені люди почали з’ясовувати місце проживання цієї жінки з дитиною. Як виявилося, вона проживає в одному з районів Одеси.
Дитину вилучили з родини. Особи, які допустили протиправні дії щодо малюка, будуть притягнуті до відповідальності, наразі з ними працюють поліцейські. Про це повідомили в поліції Одеської області.
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Правоохоронці з’ясували, що на відео 23-річна рідна тітка дворічної дівчинки. Вона пояснила, що демонстрацією вживання алкогольних напоїв, «пригощанням» племінниці пивом, лайкою в її бік і смиканням вона хотіла привернути більшу кількість підписників до свого облікового запису.
Поліцейські розшукали й матір малюка – 26-річну одеситку, яка виховує дитину сама. У поле зору поліції та соціальних служб раніше вона не потрапляла.
Жінка пояснила, що напередодні інциденту, який трапився із сестрою, привезла їй доньку і залишила на час ремонту у своїй квартирі.
«Обидві жінки перебувають у стані алкогольного сп’яніння», – повідомили в поліції.
Дитину помістять до медичного закладу для огляду. До з’ясування всіх обставин дівчинкою опікуватиметься служба у справах дітей Одеської міської ради.
«Головне – дитина в безпеці. Усім небайдужим велика подяка”, – повідомила керівниця міської Служби у справах дітей Юлія Нікандрова.