Учора, 19 березня, на гарячу лінію міської служби Білгорода-Дністровського надійшов виклик від мешканців багатоквартирного будинку, які повідомили, що з однієї з квартир доноситься характерний «трупний» запах. Сусіди побоювалися, що біда трапилася з літньою господинею квартири, яка проживала із собакою.

Про це повідомили в Муніципальній варті Білгорода-Дністровського.

Прибувши на місце і увійшовши у квартиру, вартові, які до цього бували в різних ситуаціях, були шоковані. У квартирі перебувала жінка. А в одній із кімнат на дивані лежало тіло чоловіка.

Як з’ясувалося, це був син господині квартири, який за її словами помер ще 8 березня.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

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