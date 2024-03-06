Матері загиблого захисника з Одеської області вручили орден “За мужність”

Про це повідомили в Кілійській міській територіальній громаді.

За самовіддане виконання військового обов’язку, особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Руслана Мельниченка нагороджено орденом “За мужність” III ступеня посмертно. Відповідний наказ Указом Президента України опубліковано 3 вересня 2023 року.

Кілійський міський голова В’ячеслав Чернявський разом із головою Ізмаїльської районної державної адміністрації Родіоном Абашевим вручили державну нагороду матері загиблого воїна Світлані Веніамінівні Мельниченко.

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Народився Руслан у селі Василівка Кілійської громади. У жовтні 2022 року Руслан Мельниченко вирішив пройти медичну комісію, щоб піти добровольцем на фронт. Попри проблеми зі здоров’ям, бажання захищати рідну країну було сильнішим.

Про те, що чоловік їде на передову, близькі дізналися тільки в день його від’їзду – 28 жовтня.

Востаннє на зв’язок із рідними Руслан вийшов 1 грудня 2022 року. Саме цього дня, під час виконання бойового завдання поблизу міста Мар’янка Донецької області, воїн і загинув. Герою назавжди залишилося 35 років…