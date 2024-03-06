Новости Одессы и Одесской области

Матери погибшего защитника из Одесской области вручили орден «За мужество»

Матери погибшего защитника из Одесской области вручили орден «За мужество»

Сегодня, 6 марта, в Килийской громаде матери погибшего на фронте Руслана Мельниченко вручили почетную государственную награду — орден «За мужество».

Об этом сообщили в Килийской городской территориальной громаде.

За самоотверженное выполнение воинского долга, личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Руслан Мельниченко награжден орденом «За мужество» III степени посмертно. Соответствующий приказ Указом Президента Украины опубликован 3 сентября 2023 года.

Килийский городской голова Вячеслав Чернявский вместе с председателем Измаильской районной государственной администрации Родионом Абашевым вручили государственную награду матери погибшего воина Светлане Вениаминовне Мельниченко.

Читайте также: Родителям погибшего при обороне Мариуполя Героя вручили орден

Родился Руслан в селе Васильевка Килийской громады. В октябре 2022 года Руслан Мельниченко решил пройти медицинскую комиссию, чтобы пойти добровольцем на фронт. Несмотря на проблемы со здоровьем, желание защищать родную страну было сильнее.

О том, что мужчина едет на передовую, близкие узнали только в день его отъезда — 28 октября.

Последний раз на связь с родными Руслан вышел 1 декабря 2022 года. Именно в этот день, во время выполнения боевого задания вблизи города Марьянка Донецкой области воин и погиб. Герою навсегда осталось 35 лет…

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua