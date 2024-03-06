Матери погибшего защитника из Одесской области вручили орден «За мужество»

Об этом сообщили в Килийской городской территориальной громаде.

За самоотверженное выполнение воинского долга, личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Руслан Мельниченко награжден орденом «За мужество» III степени посмертно. Соответствующий приказ Указом Президента Украины опубликован 3 сентября 2023 года.

Килийский городской голова Вячеслав Чернявский вместе с председателем Измаильской районной государственной администрации Родионом Абашевым вручили государственную награду матери погибшего воина Светлане Вениаминовне Мельниченко.

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Родился Руслан в селе Васильевка Килийской громады. В октябре 2022 года Руслан Мельниченко решил пройти медицинскую комиссию, чтобы пойти добровольцем на фронт. Несмотря на проблемы со здоровьем, желание защищать родную страну было сильнее.

О том, что мужчина едет на передовую, близкие узнали только в день его отъезда — 28 октября.

Последний раз на связь с родными Руслан вышел 1 декабря 2022 года. Именно в этот день, во время выполнения боевого задания вблизи города Марьянка Донецкой области воин и погиб. Герою навсегда осталось 35 лет…