Орден «За мужність» III ступеня вручили родині загиблого захисника України

Нагороду отримали дружина полеглого воїна Наталія Стойкова та син Іван.

Життя захисника Миколи Стойкова обірвалося 18 квітня 2023 року внаслідок гострої крововтрати від численних поранень, в районі населеного пункту Соловйове Покровського району Донецької області.

Народився герой у селі Холмське Арцизької громади Болградського району 27 липня 1970 року. Закінчивши навчання, переїхав до села Миколаївка Білгород-Дністровського району. З 2006 по 2010 роки був головою Миколаївської сільської ради, обирався депутатом Білгород-Дністровської районної ради, депутатом Одеської обласної ради.

З початку повномасштабного вторгнення добровільно поповнив лави Збройних сил України та разом із побратимами боронив рідну землю. Проходив службу Микола Стойков на посаді командира кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки. У нього залишились дружина Наталія, син Іван та донька Марія.

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