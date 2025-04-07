Захід розпочали хвилиною мовчання на згадку про жертв трагедії в Кривому Розі. Після цього стартувала піша хода “Шлях ветерана” — до неї долучилися військовослужбовці та ветерани. Також у рамках програми відбулися перегони на кріслах колісних, в яких брали участь як військові, так і люди з інвалідністю.

Основні дистанції забігу охоплювали короткі і довгі маршрути. Учасники могли обрати від 100 метрів до повного марафону в 42 кілометри. Серед бігунів були як професійні спортсмени, так і аматори.

Під час події організатори також проводили збір благодійних внесків. Зібрані кошти планують спрямувати на розвиток адаптивного спорту та підтримку ветеранських ініціатив в Одесі.

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