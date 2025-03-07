– Пане Сергію, перемога жіночої волейбольної команди СК «Балта» стала тріумфом для всієї Одещини. А з чого почався розвиток волейболу на Балтщині?

– Вісім років тому ми почали розробляти проєкт розвитку волейболу практично з нуля. У 2020 році в Балті було відкрито спорткомплекс, зведений за рахунок державного і місцевого бюджетів.

У нас проводились зональні змагання, ми приймали команди вищої ліги, Кубок України. Все це дуже позитивно вплинуло на розвиток спорту загалом і волейболу Балтщини зокрема.

– Коли балтська жіноча волейбольна команда заявила про себе на всю Україну?

– За сезон до відкриття спорткомплексу наші волейболістки – на той час п’ятнадцятирічні дівчата – грали у дорослій лізі. Команда посіла шістнадцяте місце серед вісімнадцяти професійних колективів. Ми не виграли, але отримали цінний досвід. Саме тоді «Балта» заявила про себе.

Потім нам вдалося залучити у команду топ-гравця української суперліги, майстра спорту з волейболу нашу землячку Ольгу Власову. Вона – призер міжнародних турнірів, учасниця чемпіонату Європи. Грала у вищій лізі Азербайджану, була капітаном команди «Муров», яка стала срібним призером змагань.

Також ми підписали договори ще з кількома професійними гравцями – Дануте Стравінскайте, Ольгою Качур, Тетяною Гращенко.

У цьому матчі вперше грали Алла Політанська та Анна Кириченко, які суттєво зміцнили команду і допомогли вибороти першу таку перемогу в історії клубу «Балта».

Крім того, минулого року команду очолив Андрій Романович, відомий своїм тренерським талантом.

– Пане Сергію, що відчуваєте сьогодні?

– Я щасливий. Кубкова перемога – це не просто моя мрія, це праця великої кількості людей, які віддали свій час, ресурс, фінанси, сили та душу цьому проєкту. Дякую кожному, хто був і є частиною такої неймовірної події. Це не просто амбіції – це наш статус на спортивній карті України, а тепер уже й Європи.

Автор: Ольга Магазинська

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