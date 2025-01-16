отключение света

Південний РЕМ

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Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Ак. Корольова, 81, 112/1, 112/2,
  • Академічна, 1/16-52а,
  • А. Ахматової, 1-40,
  • Архітектурна, 10-14а,
  • Баштанна, 2-16,
  • Вазова, 9,
  • Ак. Вернадського, 1-51а,
  • Вертелецького, 7б, 13,
  • Д. Бурлюка, 8-30,
  • Дачна, 3а-30б,
  • Дмитріївська, 1-45б,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Кавунова, 1-18,
  • Китобійна, 2-92а,
  • Костанді, 14/21-77а,
  • Кримська, 1, 3, 3/корп.1,
  • Кришталева, 1,
  • Купріна, 7-54б,
  • Левітана, 19/3-19/5,
  • Левкоєва, 1, 7,7а,
  • Лігінська, 1-33,
  • Львівська, 7а-58,
  • Лядова, 1-15,
  • Наукова, 1-44а,
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
  • Рясна, 1- 35б,
  • Окружна, 17-42б,
  • Педагогічна, 21,
  • Бориса Едуардса, 28-40в,
  • Планетна, 1-38,
  • Прорізна, 5, 5а,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 1-195,
  • Собінова, 15-20,
  • Сумська, 1-69б,
  • Айвазовського, 34, 74а-84в,
  • Флотська, 4-7, 21,
  • Харківська, 1-20,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Шелухина С., 1а-33а,
  • Юннатів, 1-15,
  • Ялинкова, 2-58г,
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40, 129,
  • Костанді, Харківська,
  • пров. 1-й Академічний, 1-21б,
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42а,
  • пров. Климовича, 2-8,
  • пров. 1-й Рівності, 1-8, 86, 90, 98, 106, 197,
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. Філософський, 1-7,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12б,
  • пров. 2-й  Академічний, 2-6,
  • пров. 2-й Дачний, 5-9а,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-50а,
  • пров. 2-й Костанді, 2,
  • пров. Чехівського, 1-8,
  • пров. 2-й Рівності, 1, 4,
  • пров. 2-й Український, 3, 4, 5, 6,
  • пров. Математичний, 1-20,
  • пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3,
  • пров. В. Кричевського, 2-7а,
  • пров. 3-й Український, 1а-12/1,
  • пров. Біологічний, 1-20,
  • пров. П. Чубинського, 3-7г,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • пров. Соні Делоне, 3-22а,
  • пров. Лазурського, 2а, 3,
  • пров. Історичний, 1-14в,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Кримський, 1а-22,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Львівський, 1-10в, 76,
  • пров. Молокова, 1-12,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • пров. Рівний, 1-11б,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Слави, 1-10,
  • пров. Флотський, 2а-23,
  • пров. Чернігівський, 1а-8,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

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Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Ак. Гаркавого, 15-53, 148-156,
  • Аркаса М., 1-74,
  • Незалежності, 15-17а,
  • Ашхабадська, 1-36,
  • Іоанна Гена, 1-20,
  • Бессарабська, 1-6,
  • Бібліотечна, 1-21а,
  • Богуна, 6а,12/2, 21,
  • Болградська, 2-26,
  • Берестейська, 17-53,
  • В. Стуса, 2а-6,
  • Ветеранів Праці, 1-49,
  • В. Сосюри, 29-82,
  • Батуринська, 1-60,
  • Малішевського, 1-55,
  • Хортицька, 1-62,
  • Героїв Зміїного, 1-79д,
  • Горизонтальна, 10-60,
  • Дальницька, 19,
  • Житомирська, 1- 51а, 154-202,
  • Й. Прибіка, 30-49,
  • Кандинського, 1-36а,
  • Карпатська, 1-22,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Кленова, 54,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Клинова, 1-60,
  • Кордонна, 25-92,
  • Косяченка О., 1-54/2,
  • Крайня, 3-88,
  • Липнева, 1-31,
  • Літакова, 44-52,
  • Лугова, 42-73,
  • Лютнева, 3,5,
  • Магістральна, 1-58а,
  • Добровольців, 5а, 5б,
  • Мельницька, 35-51,
  • М. Лисенка, 1а-27а,
  • Могилевська, 1-22,
  • Молодіжна, 1а-25,
  • Нескучна, 11-61,
  • Ніжинська, 79,
  • Новікова, 2/а/63, 2а/корп.33, 2а/корп.41,
  • Овідіопольська дор. 3, 3, 4,
  • О. Кутузакія, 39-64,
  • О. Вишні, 3-44,
  • П. Мирного, 1-34,
  • Патріотична, 1-76,
  • П.Лещенка, 1-102,
  • Південна, 27,
  • Північна, 1-44,
  • Платанова, 1-126,
  • Подільська, 2-34,
  • Буковинська, 1-7,
  • Польова, 1-49,
  • Путьова, 4,
  • Радісна, 114,116,
  • Ризька, 1-34,
  • Родоканакі, 17,
  • Обліпихова, 1-75,
  • С. Ріхтера, 33-148/корп.4,
  • Селянська, 1-37/1,
  • Сільська, 13а-44,
  • Л. Смоленського, 1-51,
  • Сонячна, 1-41,
  • Сосюри, 41, 45, 48, 52,
  • Сталепрокатна, 1-41/корп.26,
  • Старицького, 2-27,
  • Степова , 11а/1, 17/2, 43,76б,
  • Стовпова, 17,
  • М.Чайки, 12/4-37а,
  • Танкістів, 56-62,
  • Творча, 1-51,
  • Тесс Т.,1-19г, 34а, 43б,
  • Тираспільське шосе, 1-31,
  • Туристська, 7а-15,
  • Ударників, 12-35б,
  • Уманська, 1-46а,
  • Умова, 1-29, 54-122,
  • Урожайна, 3-44,
  • Учнівська, 43а, 57,59,61,
  • Фесенка, 7,
  • Чумацька, 103,
  • дор. Овідіопольська, 2-6,
  • Іванівський переїзд, 10,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. Хотинський, 6-24б,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. 2-й Східний, 1-9г,
  • Ольги Благовидової, 1-13, 30, 30/2,34,37а,
  • пров. Ботанічний, 6,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. М. Гордієвського, 1-25,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • пров. Чернівецький, 21-40,
  • проїзд Бузковий, 1-6.

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