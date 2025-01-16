Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Ак. Корольова, 81, 112/1, 112/2,
- Академічна, 1/16-52а,
- А. Ахматової, 1-40,
- Архітектурна, 10-14а,
- Баштанна, 2-16,
- Вазова, 9,
- Ак. Вернадського, 1-51а,
- Вертелецького, 7б, 13,
- Д. Бурлюка, 8-30,
- Дачна, 3а-30б,
- Дмитріївська, 1-45б,
- Драгоманова, 1-25,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Кавунова, 1-18,
- Китобійна, 2-92а,
- Костанді, 14/21-77а,
- Кримська, 1, 3, 3/корп.1,
- Кришталева, 1,
- Купріна, 7-54б,
- Левітана, 19/3-19/5,
- Левкоєва, 1, 7,7а,
- Лігінська, 1-33,
- Львівська, 7а-58,
- Лядова, 1-15,
- Наукова, 1-44а,
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
- Рясна, 1- 35б,
- Окружна, 17-42б,
- Педагогічна, 21,
- Бориса Едуардса, 28-40в,
- Планетна, 1-38,
- Прорізна, 5, 5а,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 1-195,
- Собінова, 15-20,
- Сумська, 1-69б,
- Айвазовського, 34, 74а-84в,
- Флотська, 4-7, 21,
- Харківська, 1-20,
- Чернігівська, 1-24,
- Шелухина С., 1а-33а,
- Юннатів, 1-15,
- Ялинкова, 2-58г,
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40, 129,
- Костанді, Харківська,
- пров. 1-й Академічний, 1-21б,
- пров. 1-й Китобійний, 4-42а,
- пров. Климовича, 2-8,
- пров. 1-й Рівності, 1-8, 86, 90, 98, 106, 197,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. Філософський, 1-7,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12б,
- пров. 2-й Академічний, 2-6,
- пров. 2-й Дачний, 5-9а,
- пров. 2-й Китобійний, 1-50а,
- пров. 2-й Костанді, 2,
- пров. Чехівського, 1-8,
- пров. 2-й Рівності, 1, 4,
- пров. 2-й Український, 3, 4, 5, 6,
- пров. Математичний, 1-20,
- пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3,
- пров. В. Кричевського, 2-7а,
- пров. 3-й Український, 1а-12/1,
- пров. Біологічний, 1-20,
- пров. П. Чубинського, 3-7г,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Безіменний, 2-12,
- пров. Соні Делоне, 3-22а,
- пров. Лазурського, 2а, 3,
- пров. Історичний, 1-14в,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Кримський, 1а-22,
- пров. Літній, 5,
- пров. Львівський, 1-10в, 76,
- пров. Молокова, 1-12,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- пров. Рівний, 1-11б,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Слави, 1-10,
- пров. Флотський, 2а-23,
- пров. Чернігівський, 1а-8,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
Читайте також: Десятки будинків в Одесі на два дні залишаться без тепла (адреси)
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Ак. Гаркавого, 15-53, 148-156,
- Аркаса М., 1-74,
- Незалежності, 15-17а,
- Ашхабадська, 1-36,
- Іоанна Гена, 1-20,
- Бессарабська, 1-6,
- Бібліотечна, 1-21а,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- Болградська, 2-26,
- Берестейська, 17-53,
- В. Стуса, 2а-6,
- Ветеранів Праці, 1-49,
- В. Сосюри, 29-82,
- Батуринська, 1-60,
- Малішевського, 1-55,
- Хортицька, 1-62,
- Героїв Зміїного, 1-79д,
- Горизонтальна, 10-60,
- Дальницька, 19,
- Житомирська, 1- 51а, 154-202,
- Й. Прибіка, 30-49,
- Кандинського, 1-36а,
- Карпатська, 1-22,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20-33/1,
- Кленова, 54,
- Клименка, 25, 33в,
- Клинова, 1-60,
- Кордонна, 25-92,
- Косяченка О., 1-54/2,
- Крайня, 3-88,
- Липнева, 1-31,
- Літакова, 44-52,
- Лугова, 42-73,
- Лютнева, 3,5,
- Магістральна, 1-58а,
- Добровольців, 5а, 5б,
- Мельницька, 35-51,
- М. Лисенка, 1а-27а,
- Могилевська, 1-22,
- Молодіжна, 1а-25,
- Нескучна, 11-61,
- Ніжинська, 79,
- Новікова, 2/а/63, 2а/корп.33, 2а/корп.41,
- Овідіопольська дор. 3, 3, 4,
- О. Кутузакія, 39-64,
- О. Вишні, 3-44,
- П. Мирного, 1-34,
- Патріотична, 1-76,
- П.Лещенка, 1-102,
- Південна, 27,
- Північна, 1-44,
- Платанова, 1-126,
- Подільська, 2-34,
- Буковинська, 1-7,
- Польова, 1-49,
- Путьова, 4,
- Радісна, 114,116,
- Ризька, 1-34,
- Родоканакі, 17,
- Обліпихова, 1-75,
- С. Ріхтера, 33-148/корп.4,
- Селянська, 1-37/1,
- Сільська, 13а-44,
- Л. Смоленського, 1-51,
- Сонячна, 1-41,
- Сосюри, 41, 45, 48, 52,
- Сталепрокатна, 1-41/корп.26,
- Старицького, 2-27,
- Степова , 11а/1, 17/2, 43,76б,
- Стовпова, 17,
- М.Чайки, 12/4-37а,
- Танкістів, 56-62,
- Творча, 1-51,
- Тесс Т.,1-19г, 34а, 43б,
- Тираспільське шосе, 1-31,
- Туристська, 7а-15,
- Ударників, 12-35б,
- Уманська, 1-46а,
- Умова, 1-29, 54-122,
- Урожайна, 3-44,
- Учнівська, 43а, 57,59,61,
- Фесенка, 7,
- Чумацька, 103,
- дор. Овідіопольська, 2-6,
- Іванівський переїзд, 10,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. Хотинський, 6-24б,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. 2-й Східний, 1-9г,
- Ольги Благовидової, 1-13, 30, 30/2,34,37а,
- пров. Ботанічний, 6,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. М. Гордієвського, 1-25,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- проїзд Бузковий, 1-6.