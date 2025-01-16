Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Ак. Королева, 81, 112/1, 112/2,
- Академическая, 1/16-52а,
- А. Ахматовой, 1-40,
- Архитектурная, 10-14а,
- Баштанная, 2-16,
- Вазовая, 9,
- Ак. Вернадского, 1-51а,
- Вертелецкого, 7б, 13,
- Д. Бурлюка, 8-30,
- Дачная, 3а-30б,
- Дмитриевская, 1-45б,
- Драгоманова, 1-25,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Арбузная, 1-18,
- Китобойная, 2-92а,
- Костанди, 14/21-77а,
- Крымская, 1, 3, 3/корп.1,
- Хрустальная, 1,
- Куприна, 7-54б,
- Левитана, 19/3-19/5,
- Левкоевая, 1, 7,7а,
- Лигинская, 1-33,
- Львовская, 7а-58,
- Лядова, 1-15,
- Научная, 1-44а,
- Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
- Рясная, 1- 35б,
- Окружная, 17-42б,
- Педагогическая, 21,
- Бориса Эдуардса, 28-40в,
- Планетная, 1-38,
- Прорезная, 5, 5а,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 1-195,
- Собинова, 15-20,
- Сумская, 1-69б,
- Айвазовского, 34, 74а-84в,
- Флотская, 4-7, 21,
- Харьковская, 1-20,
- Черниговская, 1-24,
- Шелухина С. , 1а-33а,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная, 2-58г,
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40, 129,
- Костанди,
- Харьковская,
- пер. 1-й Академический, 1-21б,
- пер. 1-й Китобойный, 4-42а,
- пер. Климовича, 2-8,
- пер. 1-й Равенства, 1-8, 86, 90, 98, 106, 197,
- пер. 1-й Обильный, 1-15,
- пер. Философский, 1-7,
- пер. 1-й Юннатов, 1-12б,
- пер. 2-й Академический, 2-6,
- переулок 2-й Дачный, 5-9а,
- переулок 2-й Китобойный, 1-50а,
- переулок 2-й Костанди, 2,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок 2-й Равенства, 1, 4,
- переулок 2-й Украинский, 3, 4, 5, 6,
- переулок Математический, 1-20,
- переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3,
- переулок В. Кричевского, 2-7а,
- переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
- переулок Биологический, 1-20,
- переулок П. Чубинского, 3-7г,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Безымянный, 2-12,
- переулок. Сони Делоне, 3-22а,
- переулок Лазурского, 2а, 3,
- переулок Исторический, 1-14в,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Крымский, 1а-22,
- переулок Летний, 5,
- пер. Львовский, 1-10в, 76,
- пер. Молокова, 1-12,
- пер. Новоукраинский, 2-31,
- пер. Ровный, 1-11б,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Славы, 1-10,
- пер. Флотский, 2а-23,
- пер. Черниговский, 1а-8,
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3 .
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Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Ак. Гаркавого, 15-53, 148-156,
- Аркаса М., 1-74,
- Независимости, 15-17а,
- Ашхабадская, 1-36,
- Иоанна Гена, 1-20,
- Бессарабская, 1-6,
- Библиотечная, 1-21а,
- Богуна, 6а,12/2, 21,
- Болградская, 2-26,
- Берестейская, 17-53,
- В. Стуса, 2а-6,
- Ветеранов Труда, 1-49,
- В. Сосюры, 29-82,
- Батуринская, 1-60,
- Малишевского, 1-55,
- Хортицкая, 1-62,
- Героев Змеиного, 1-79д,
- Горизонтальная, 10-60,
- Дальницкая, 19,
- Житомирская, 1- 51а, 154-202,
- И. Прибика, 30-49,
- Кандинского, 1-36а,
- Карпатская, 1-22,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 20-33/1,
- Кленовая, 54,
- Клименко, 25, 33в,
- Клинова, 1-60,
- Кордонная, 25-92,
- Косяченко А., 1-54/2,
- Крайняя, 3-88,
- Июльская, 1-31,
- Литакова, 44-52,
- Луговая, 42-73,
- Февральская, 3,5,
- Магистральная, 1-58а,
- Добровольцев, 5а, 5б,
- Мельницкая, 35-51,
- М. Лысенко, 1а-27а,
- Могилевская, 1-22,
- Молодежная, 1а-25,
- Нескучная, 11-61,
- Нежинская, 79,
- Новикова, 2/а/63, 2а/корп.33, 2а/корп.41,
- Овидиопольская дор. 3, 3, 4,
- О. Кутузакия, 39-64,
- О. Вишни, 3-44,
- П. Мирного, 1-34,
- Патриотическая, 1-76,
- П. Лещенко, 1-102,
- Южная, 27,
- Северная, 1-44,
- Платановая, 1-126,
- Подольская, 2-34,
- Буковинская, 1-7,
- Полевая, 1-49,
- Путевая, 4,
- Радостная, 114,116,
- Рижская, 1-34,
- Родоканаки, 17,
- Облепиховая, 1-75,
- С. Рихтера, 33-148/корп.4,
- Крестьянская, 1-37/1,
- Сельская, 13а-44,
- Л. Смоленского, 1-51,
- Солнечная, 1-41,
- Сосюры, 41, 45, 48, 52,
- Сталепрокатная, 1-41/корп.26,
- Старицкого, 2-27,
- Степная, 11а/1, 17/2, 43,76б,
- Столбовая, 17,
- М.Чайки, 12/4-37а,
- Танкистов, 56-62,
- Творческая, 1-51,
- Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б,
- Тираспольское шоссе, 1-31,
- Туристская, 7а-15,
- Ударников, 12-35б,
- Уманская, 1-46а,
- Умова, 1-29, 54-122,
- Урожайная, 3-44,
- Ученическая, 43а, 57,59,61,
- Фесенко, 7,
- Чумацкая, 103,
- дор. Овидиопольская, 2-6,
- Ивановский переезд, 10,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- переулок Хотинский, 6-24б,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- переулок 2-й Восточный, 1-9г,
- Ольги Благовидовой, 1-13, 30, 30/2,34,37а,
- переулок Ботанический, 6,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок М. Гордиевского, 1-25,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- переулок Черновицкий, 21-40,
- проезд Сиреневый, 1-6.