Отключения света

Южный РЭС

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Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Ак. Королева, 81, 112/1, 112/2,
  • Академическая, 1/16-52а,
  • А. Ахматовой, 1-40,
  • Архитектурная, 10-14а,
  • Баштанная, 2-16,
  • Вазовая, 9,
  • Ак. Вернадского, 1-51а,
  • Вертелецкого, 7б, 13,
  • Д. Бурлюка, 8-30,
  • Дачная, 3а-30б,
  • Дмитриевская, 1-45б,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Арбузная, 1-18,
  • Китобойная, 2-92а,
  • Костанди, 14/21-77а,
  • Крымская, 1, 3, 3/корп.1,
  • Хрустальная, 1,
  • Куприна, 7-54б,
  • Левитана, 19/3-19/5,
  • Левкоевая, 1, 7,7а,
  • Лигинская, 1-33,
  • Львовская, 7а-58,
  • Лядова, 1-15,
  • Научная, 1-44а,
  • Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
  • Рясная, 1- 35б,
  • Окружная, 17-42б,
  • Педагогическая, 21,
  • Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • Планетная, 1-38,
  • Прорезная, 5, 5а,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 1-195,
  • Собинова, 15-20,
  • Сумская, 1-69б,
  • Айвазовского, 34, 74а-84в,
  • Флотская, 4-7, 21,
  • Харьковская, 1-20,
  • Черниговская, 1-24,
  • Шелухина С. , 1а-33а,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная, 2-58г,
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40, 129,
  • Костанди,
  • Харьковская,
  • пер. 1-й Академический, 1-21б,
  • пер. 1-й Китобойный, 4-42а,
  • пер. Климовича, 2-8,
  • пер. 1-й Равенства, 1-8, 86, 90, 98, 106, 197,
  • пер. 1-й Обильный, 1-15,
  • пер. Философский, 1-7,
  • пер. 1-й Юннатов, 1-12б,
  • пер. 2-й Академический, 2-6,
  • переулок 2-й Дачный, 5-9а,
  • переулок 2-й Китобойный, 1-50а,
  • переулок 2-й Костанди, 2,
  • переулок Чеховского, 1-8,
  • переулок 2-й Равенства, 1, 4,
  • переулок 2-й Украинский, 3, 4, 5, 6,
  • переулок Математический, 1-20,
  • переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3,
  • переулок В. Кричевского, 2-7а,
  • переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
  • переулок Биологический, 1-20,
  • переулок П. Чубинского, 3-7г,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Безымянный, 2-12,
  • переулок. Сони Делоне, 3-22а,
  • переулок Лазурского, 2а, 3,
  • переулок Исторический, 1-14в,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Крымский, 1а-22,
  • переулок Летний, 5,
  • пер. Львовский, 1-10в, 76,
  • пер. Молокова, 1-12,
  • пер. Новоукраинский, 2-31,
  • пер. Ровный, 1-11б,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Славы, 1-10,
  • пер. Флотский, 2а-23,
  • пер. Черниговский, 1а-8,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3 .

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Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Ак. Гаркавого, 15-53, 148-156,
  • Аркаса М., 1-74,
  • Независимости, 15-17а,
  • Ашхабадская, 1-36,
  • Иоанна Гена, 1-20,
  • Бессарабская, 1-6,
  • Библиотечная, 1-21а,
  • Богуна, 6а,12/2, 21,
  • Болградская, 2-26,
  • Берестейская, 17-53,
  • В. Стуса, 2а-6,
  • Ветеранов Труда, 1-49,
  • В. Сосюры, 29-82,
  • Батуринская, 1-60,
  • Малишевского, 1-55,
  • Хортицкая, 1-62,
  • Героев Змеиного, 1-79д,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Дальницкая, 19,
  • Житомирская, 1- 51а, 154-202,
  • И. Прибика, 30-49,
  • Кандинского, 1-36а,
  • Карпатская, 1-22,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Кленовая, 54,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Клинова, 1-60,
  • Кордонная, 25-92,
  • Косяченко А., 1-54/2,
  • Крайняя, 3-88,
  • Июльская, 1-31,
  • Литакова, 44-52,
  • Луговая, 42-73,
  • Февральская, 3,5,
  • Магистральная, 1-58а,
  • Добровольцев, 5а, 5б,
  • Мельницкая, 35-51,
  • М. Лысенко, 1а-27а,
  • Могилевская, 1-22,
  • Молодежная, 1а-25,
  • Нескучная, 11-61,
  • Нежинская, 79,
  • Новикова, 2/а/63, 2а/корп.33, 2а/корп.41,
  • Овидиопольская дор. 3, 3, 4,
  • О. Кутузакия, 39-64,
  • О. Вишни, 3-44,
  • П. Мирного, 1-34,
  • Патриотическая, 1-76,
  • П. Лещенко, 1-102,
  • Южная, 27,
  • Северная, 1-44,
  • Платановая, 1-126,
  • Подольская, 2-34,
  • Буковинская, 1-7,
  • Полевая, 1-49,
  • Путевая, 4,
  • Радостная, 114,116,
  • Рижская, 1-34,
  • Родоканаки, 17,
  • Облепиховая, 1-75,
  • С. Рихтера, 33-148/корп.4,
  • Крестьянская, 1-37/1,
  • Сельская, 13а-44,
  • Л. Смоленского, 1-51,
  • Солнечная, 1-41,
  • Сосюры, 41, 45, 48, 52,
  • Сталепрокатная, 1-41/корп.26,
  • Старицкого, 2-27,
  • Степная, 11а/1, 17/2, 43,76б,
  • Столбовая, 17,
  • М.Чайки, 12/4-37а,
  • Танкистов, 56-62,
  • Творческая, 1-51,
  • Тесс Т., 1-19г, 34а, 43б,
  • Тираспольское шоссе, 1-31,
  • Туристская, 7а-15,
  • Ударников, 12-35б,
  • Уманская, 1-46а,
  • Умова, 1-29, 54-122,
  • Урожайная, 3-44,
  • Ученическая, 43а, 57,59,61,
  • Фесенко, 7,
  • Чумацкая, 103,
  • дор. Овидиопольская, 2-6,
  • Ивановский переезд, 10,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • переулок Хотинский, 6-24б,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • переулок 2-й Восточный, 1-9г,
  • Ольги Благовидовой, 1-13, 30, 30/2,34,37а,
  • переулок Ботанический, 6,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок М. Гордиевского, 1-25,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • переулок Черновицкий, 21-40,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

 

 

 

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