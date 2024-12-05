Масові відключення світла в Одесі: чи торкнеться це вашої адреси

У четвер, 5 грудня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах тисячі одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Є.Танцюри (Генерала Петрова), 17-27/6,
- Івана та Юрія Лип, 23-41,
- Інглезі, 12-18, 15а,
- Космонавтів.
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Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Бригадна, 23-55,
- А. Музичка (Гвардійська), 7-21а,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Люстдорфська дорога, 55,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- А.Бачинського (Недєліна), 1-63,
- Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-104, 195,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Чубаївська, 8,8/корп.1,12,
- Штурвальна, 15-21,21б,
- Юхима Геллера, 12, 12а, 12в, 24,26а,
- дорога Фонтанська, 106/37, 40,
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43, 92,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, ,8/корп.3
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Велика Арнаутська, 33-55,
- Гімназична, 3-30,
- Канатна, 72-78,
- О.Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17,
- Мала Арнаутська, 36-59,
- Вадима Корженка (Осипова), 37-50/52,
- Пантелеймонівська, 56, 7, 9, 44, 46, 48,
- Італійська (Пушкінська), 41-69,
- Успенська, 61.
Роботи до 19:00:
- 1-а Ползунова, 1-24,
- Ближні Млини (Кондренка), 97, ,97а, 99,
- Академіка Гаркавого, 29-74,
- Аркаса, 1-74,
- Ашхабадська, 1-36,
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Бессарабська, 2-6,
- Бібліотечна, 1-21,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Болградська, 2-26,
- Героїв Зміїного (Бородінська), 1-79д,
- Ветеранів Праці, 1-49,
- Володимира Сосюри, 29-82,
- Волоколамська, 1-60,
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Генерала Доватора, 1-62,
- Горизонтальна, 10-60,
- Дальницьке, 19,
- Житомирська,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Карпатська, 1-22,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20-33/1,
- Кленова, 54,
- Клименка, 25,33в,
- Клинова, 1-60,
- Кордонна, 25-74,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Косяченка Олексія, 1-54/2,
- Крайня, 1-88,
- Літакова, 44,44а, 47,52,
- Магістральна, 1-58а,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Могилевська, 1-22,
- Молодіжна, 1а-34,
- Нескучна, 1-61,
- Панаса Мирного, 1-32,
- вул. Патріотична, 1-66,
- Петра Лещенка, 1-102,
- Південна, 1-44,
- Платанова,
- Подільська, 2-34,
- Ползунова, 1-7,
- Польова, 1-49,
- Путьова, 4,
- Радісна, 114, 116,
- Ризька, 1-34,
- Самарська, 1-75,
- Святослава Ріхтера, 33-109,
- Селянська, 1-37,
- Сільська, 13а, 29-44,
- Леоніда Смоленського (Смоленська), 1-51,
- Сонячна, 1-41, Сосюри, 41, 45, 48, 52,
- Сталепрокатна, 1-41,
- Творча, 1-51,
- Тесс, 1-19, 34а, 43б,
- Тираспольська, 1-17, 25,
- Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14,15,
- Уманська,
- Умова, 1-122,
- Урожайна, 3-44,
- Учнівська, 57,59,61, 43а,
- Чумацька, 103,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. 1-й Ползунова,
- пров. 2-й Східний, 1-9г,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. М. Гордієвського (пров. Гагаріна), 1-25,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- пров. Ползунова, 2, 8а/22,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна), 1.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 1-а, 2-а, 3-я Виноградна,
- 1-а Пересипська, 1,
- вул. 3-я, 4-а,
- Авангардна, 1-31,
- Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського),
- Агрономічна,
- Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5, 14-34,
- Антантівська, 1-26а,
- Бадаєва,
- Бехтерева, 2-44,
- Біляївська,
- Бориса Жолкова, 2-, 25,
- Бродська, 1-Б,
- Вапняна, 1-47,
- Вапняне селище,
- Висока, 1-20,
- Виставочна, 2-32,
- Вітрогонова, 1-31,
- Вітчизняна, 1-34,
- Володимира Винниченка,
- Павла Клепацького (Гаріна), 9-А, 17,
- Станіслава Узікова (Генерала Гудовича), 1-39,
- Гордієнка, Джинестрівська (Грибоєдова), 1-20,
- Гріна, 2-23, Трусовська (Далекосхідна),
- Мінаєвська (Декабристів),
- Деревообробна,
- Дорожня, 1-22,
- Зорінська, 2-34,
- Івана Мазепи,
- Іспанська,
- Кільцева, 1-12,
- Котляревського, 12б,
- Коцюбинського, 1-21,
- Кривобалківська, 1-38а,
- Юзефа Кришевського (Крилова), 1-21,
- Кругова,
- Крушельницького, 1-37,
- Куниці, 1-17,
- Лавкова, 1-45,
- Левадна,
- Листяна, 1-13,
- Шевальових (Лізи Чайкіної), 1-19а,
- Літня, 1-41,
- Котлєєвська (Ломоносова), 1,1а, 4, 20,
- Маловського,
- Матюшенка,
- Мацієвської, 2-44,
- Металістів, 1-15,
- Миколи Боровського,
- Миколи Міхновського,
- Мирна, 1-29,
- Михайла Грушевського,
- П.Болбочана (Мічуріна), 1-44,
- Молодіжна, 1-49,
- Нежданової,
- Нерубайська, 4-30,
- Нечуя-Левицького, 4-16,
- Нікітіна,
- Новомосковська,19,
- Обривиста, 1-22,
- Одеська,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського,
- Паркова,
- Пасіонарній, 1-26,
- Саймона Літмана (Пестеля),
- Петра Івахненка, 30,
- Бродська (Плієва), 1в,
- Поштова,
- Праведників світу,
- Промислова,
- Професора Коровицького,
- Проценка,
- Радіальна, 1,2,4,
- Рачкова, 4-14,
- Різдвяна, 1-12,
- Романа Шухевича,
- Романтиків, 25,
- Савранська, 1-28,
- Пилипа Орліка (Салтикова-Щедріна),
- Самодіяльна, 1-34,
- Сашка Хорошенька, 1-53,
- Світла, 1-14,
- Селищна, 1-35а,
- Семена Палія, 77,
- Сергія Ядова, 1-68,
- Слобідська,
- Соціальна, 3-24а,
- Стельмаха, 2-44,
- Тарутинська, 1-13,
- Тиха, 2-52,
- Трусовська, 1,
- А.Сови (Тургенєва), 1-24,
- Українська, 1-20,
- Усатівська,
- Училищна,
- Хавкіна, 2-72,
- Хімічна,
- Хуторська, 1-24, 81 – 95г,
- Цебриковська, 1-13а,
- Шилова, 1-42а,
- Ширшова, 10-77,
- Ядова, 24а,
- пл. Молоді, 2, 17а,
- пров. 1-й Вапняний,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Деревообробний,
- пров. 1-й, 2-й Ключовий,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й Наявний,
- пров. 1-й Пересипський,
- пров. 1-й, 2-й Польовий,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський,
- пров. 1-й, 2-й Ювілейний,
- пров. 3-й Східчастий,
- пров. 3-й Хімічний,
- пров. Агрономічний,
- пров. Бадаєва,
- пров. Іспанський,
- пров. Кілевий, 1-9а,
- пров. Ключовий,
- пров. Ковиловий,
- пров. Крижанівський,
- пров. Круговий,
- пров. Крушельницької,
- пров. Любашовський,
- пров. Людмили Гінзбург,
- пров. Мастерській,
- пров. Москіті,
- пров. Нафтовиків,
- пров. Нежданової,
- пров. Новий,
- пров. Одеський,
- пров. Оранжерейний, 1-20а,
- пров. Парковий,
- пров. Цукровий(пров. Пестеля),
- пров. Петра Калнишевського, 1-10,
- пров. Поштовий, 1-9,
- пров. Іони Отаманського (Пролетарський), 1-15,
- пров. Промисловий, 1-38,
- пров. Саранський, 5, 9,
- пров. Севастопольський, 2-18,
- пров. Селищний, 3-11,
- пров. Сумський, 2-28,
- пров. Шахтинський,
- пров. Шебелинський,
- пров. Ширяєвський, 21,28,
- просп. Зелений,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
- узвіз Латвійський, 1-27,
- узвіз Мацієвської, 25а,
- узвіз Слобідський, 27б,29.