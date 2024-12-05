Новини Одеси та Одеської області

Масові відключення світла в Одесі: чи торкнеться це вашої адреси

Масові відключення світла в Одесі: чи торкнеться це вашої адреси

У четвер, 5 грудня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах тисячі одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Є.Танцюри (Генерала Петрова), 17-27/6,
  • Івана та Юрія Лип, 23-41,
  • Інглезі, 12-18, 15а,
  • Космонавтів.

Читайте також: Відключення світла в Одесі: плани енергетиків на 5 грудня

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Бригадна, 23-55,
  • А. Музичка (Гвардійська), 7-21а,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Люстдорфська дорога, 55,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • А.Бачинського (Недєліна), 1-63,
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 15-30,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-104, 195,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Чубаївська, 8,8/корп.1,12,
  • Штурвальна, 15-21,21б,
  • Юхима Геллера, 12, 12а, 12в, 24,26а,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40,
  • пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43, 92,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, ,8/корп.3

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Велика Арнаутська, 33-55,
  • Гімназична, 3-30,
  • Канатна, 72-78,
  • О.Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17,
  • Мала Арнаутська, 36-59,
  • Вадима Корженка (Осипова), 37-50/52,
  • Пантелеймонівська, 56, 7, 9, 44, 46, 48,
  • Італійська (Пушкінська), 41-69,
  • Успенська, 61.

Роботи до 19:00:

  • 1-а Ползунова, 1-24,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, ,97а, 99,
  • Академіка Гаркавого, 29-74,
  • Аркаса, 1-74,
  • Ашхабадська, 1-36,
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Бессарабська, 2-6,
  • Бібліотечна, 1-21,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Болградська, 2-26,
  • Героїв Зміїного (Бородінська), 1-79д,
  • Ветеранів Праці, 1-49,
  • Володимира Сосюри, 29-82,
  • Волоколамська, 1-60,
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Генерала Доватора, 1-62,
  • Горизонтальна, 10-60,
  • Дальницьке, 19,
  • Житомирська,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Карпатська, 1-22,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Кленова, 54,
  • Клименка, 25,33в,
  • Клинова, 1-60,
  • Кордонна, 25-74,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Косяченка Олексія, 1-54/2,
  • Крайня, 1-88,
  • Літакова, 44,44а, 47,52,
  • Магістральна, 1-58а,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Могилевська, 1-22,
  • Молодіжна, 1а-34,
  • Нескучна, 1-61,
  • Панаса Мирного, 1-32,
  • вул. Патріотична, 1-66,
  • Петра Лещенка, 1-102,
  • Південна, 1-44,
  • Платанова,
  • Подільська, 2-34,
  • Ползунова, 1-7,
  • Польова, 1-49,
  • Путьова, 4,
  • Радісна, 114, 116,
  • Ризька, 1-34,
  • Самарська, 1-75,
  • Святослава Ріхтера, 33-109,
  • Селянська, 1-37,
  • Сільська, 13а, 29-44,
  • Леоніда Смоленського (Смоленська), 1-51,
  • Сонячна, 1-41, Сосюри, 41, 45, 48, 52,
  • Сталепрокатна, 1-41,
  • Творча, 1-51,
  • Тесс, 1-19, 34а, 43б,
  • Тираспольська, 1-17, 25,
  • Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14,15,
  • Уманська,
  • Умова, 1-122,
  • Урожайна, 3-44,
  • Учнівська, 57,59,61, 43а,
  • Чумацька, 103,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. 1-й Ползунова,
  • пров. 2-й Східний, 1-9г,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. М. Гордієвського (пров. Гагаріна), 1-25,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • пров. Ползунова, 2, 8а/22,
  • пров. Чернівецький, 21-40,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна), 1.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • 1-а, 2-а, 3-я Виноградна,
  • 1-а Пересипська, 1,
  • вул. 3-я, 4-а,
  • Авангардна, 1-31,
  • Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського),
  • Агрономічна,
  • Віталія Нестеренка (Академіка Воробйова), 5, 14-34,
  • Антантівська, 1-26а,
  • Бадаєва,
  • Бехтерева, 2-44,
  • Біляївська,
  • Бориса Жолкова, 2-, 25,
  • Бродська, 1-Б,
  • Вапняна, 1-47,
  • Вапняне селище,
  • Висока, 1-20,
  • Виставочна, 2-32,
  • Вітрогонова, 1-31,
  • Вітчизняна, 1-34,
  • Володимира Винниченка,
  • Павла Клепацького (Гаріна), 9-А, 17,
  • Станіслава Узікова (Генерала Гудовича), 1-39,
  • Гордієнка,  Джинестрівська (Грибоєдова), 1-20,
  • Гріна, 2-23,  Трусовська (Далекосхідна),
  • Мінаєвська (Декабристів),
  • Деревообробна,
  • Дорожня, 1-22,
  • Зорінська, 2-34,
  • Івана Мазепи,
  • Іспанська,
  • Кільцева, 1-12,
  • Котляревського, 12б,
  • Коцюбинського, 1-21,
  • Кривобалківська, 1-38а,
  • Юзефа Кришевського (Крилова), 1-21,
  • Кругова,
  • Крушельницького, 1-37,
  • Куниці, 1-17,
  • Лавкова, 1-45,
  • Левадна,
  • Листяна, 1-13,
  • Шевальових (Лізи Чайкіної), 1-19а,
  • Літня, 1-41,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 1,1а, 4, 20,
  • Маловського,
  • Матюшенка,
  • Мацієвської, 2-44,
  • Металістів, 1-15,
  • Миколи Боровського,
  • Миколи Міхновського,
  • Мирна, 1-29,
  • Михайла Грушевського,
  • П.Болбочана (Мічуріна), 1-44,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Нежданової,
  • Нерубайська, 4-30,
  • Нечуя-Левицького, 4-16,
  • Нікітіна,
  • Новомосковська,19,
  • Обривиста, 1-22,
  • Одеська,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського,
  • Паркова,
  • Пасіонарній, 1-26,
  • Саймона Літмана (Пестеля),
  • Петра Івахненка, 30,
  • Бродська (Плієва), 1в,
  • Поштова,
  • Праведників світу,
  • Промислова,
  • Професора Коровицького,
  • Проценка,
  • Радіальна, 1,2,4,
  • Рачкова, 4-14,
  • Різдвяна, 1-12,
  • Романа Шухевича,
  • Романтиків, 25,
  • Савранська, 1-28,
  • Пилипа Орліка (Салтикова-Щедріна),
  • Самодіяльна, 1-34,
  • Сашка Хорошенька, 1-53,
  • Світла, 1-14,
  • Селищна, 1-35а,
  • Семена Палія, 77,
  • Сергія Ядова, 1-68,
  • Слобідська,
  • Соціальна, 3-24а,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тарутинська, 1-13,
  • Тиха, 2-52,
  • Трусовська, 1,
  • А.Сови (Тургенєва), 1-24,
  • Українська, 1-20,
  • Усатівська,
  • Училищна,
  • Хавкіна, 2-72,
  • Хімічна,
  • Хуторська, 1-24, 81 – 95г,
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Шилова, 1-42а,
  • Ширшова, 10-77,
  • Ядова, 24а,
  • пл. Молоді, 2, 17а,
  • пров. 1-й Вапняний,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Деревообробний,
  • пров. 1-й, 2-й Ключовий,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й Наявний,
  • пров. 1-й Пересипський,
  • пров. 1-й, 2-й Польовий,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студентський,
  • пров. 1-й, 2-й Ювілейний,
  • пров. 3-й Східчастий,
  • пров. 3-й Хімічний,
  • пров. Агрономічний,
  • пров. Бадаєва,
  • пров. Іспанський,
  • пров. Кілевий, 1-9а,
  • пров. Ключовий,
  • пров. Ковиловий,
  • пров. Крижанівський,
  • пров. Круговий,
  • пров. Крушельницької,
  • пров. Любашовський,
  • пров. Людмили Гінзбург,
  • пров. Мастерській,
  • пров. Москіті,
  • пров. Нафтовиків,
  • пров. Нежданової,
  • пров. Новий,
  • пров. Одеський,
  • пров. Оранжерейний, 1-20а,
  • пров. Парковий,
  • пров. Цукровий(пров. Пестеля),
  • пров. Петра Калнишевського, 1-10,
  • пров. Поштовий, 1-9,
  • пров. Іони Отаманського (Пролетарський), 1-15,
  • пров. Промисловий, 1-38,
  • пров. Саранський, 5, 9,
  • пров. Севастопольський, 2-18,
  • пров. Селищний, 3-11,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • пров. Шахтинський,
  • пров. Шебелинський,
  • пров. Ширяєвський, 21,28,
  • просп. Зелений,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23,
  • узвіз Латвійський, 1-27,
  • узвіз Мацієвської, 25а,
  • узвіз Слобідський, 27б,29.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk