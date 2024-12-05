Массовые отключения света в Одессе: коснется ли это вашего адреса

В четверг, 5 декабря 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях тысячи одесситов остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Е.Танцюры (Генерала Петрова), 17-27/6,
- Ивана и Юрия Лип, 23-41,
- Инглези, 12-18, 15а,
- Космонавтов.
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Работы до 19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Бригадная, 23-55,
- А. Музычка (Гвардейская), 7-21а,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Люстдорфская дорога, 55,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- А. Бачинского (Неделина), 1-63,
- Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-104, 195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Чубаевская, 8,8/корп.1,12,
- Штурвальная, 15-21,21б,
- Ефима Геллера, 12, 12а, 12в, 24,26а,
- дорога Фонтанская, 106/37, 40,
- переулок 1-й Равенства, 90, 86,197,
- переулок Абрикосовый, 1-29, 43, 92,
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, ,8/корп.3
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Большая Арнаутская, 33-55,
- Гимназическая, 3-30,
- Канатная, 72-78,
- О.Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17,
- Малая Арнаутская, 36-59,
- Вадима Корженко (Осипова), 37-50/52,
- Пантелеймоновская, 56, 7, 9, 44, 46, 48,
- Итальянская (Пушкинская), 41-69,
- Успенская, 61.
Работы до 19:00:
- 1-я Ползунова, 1-24,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97, ,97а, 99,
- Академика Гаркавого, 29-74,
- Аркаса, 1-74,
- Ашхабадская, 1-36,
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
- Бессарабская, 2-6,
- Библиотечная, 1-21,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Болградская, 2-26,
- Героев Змеиного (Бородинская), 1-79д,
- Ветеранов Труда, 1-49,
- Владимира Сосюры, 29-82,
- Волоколамская, 1-60,
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Генерала Доватора, 1-62,
- Горизонтальная, 10-60,
- Дальницкое, 19,
- Житомирская,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Карпатская, 1-22,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 20-33/1,
- Кленовая, 54,
- Клименко, 25,33в,
- Клинова, 1-60,
- Кордонная, 25-74,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Косяченко Алексея, 1-54/2,
- Крайняя, 1-88,
- Литакова, 44,44а, 47,52,
- Магистральная, 1-58а,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Могилевская, 1-22,
- Молодежная, 1а-34,
- Нескучная, 1-61,
- Панаса Мирного, 1-32,
- ул. Патриотическая, 1-66,
- Петра Лещенко, 1-102,
- Южная, 1-44,
- Платановая,
- Подольская, 2-34,
- Ползунова, 1-7,
- Полевая, 1-49,
- Путевая, 4,
- Радостная, 114, 116,
- Рижская, 1-34,
- Самарская, 1-75,
- Святослава Рихтера, 33-109,
- Крестьянская, 1-37,
- Сельская, 13а, 29-44,
- Леонида Смоленского (Смоленская), 1-51,
- Солнечная, 1-41,
- Сосюры, 41, 45, 48, 52,
- Сталепрокатная, 1-41,
- Творческая, 1-51,
- Тесс, 1-19, 34а, 43б,
- Тираспольская, 1-17, 25,
- Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14,15,
- Уманская,
- Умова, 1-122,
- Урожайная, 3-44,
- Ученическая, 57,59,61, 43а,
- Чумацкая, 103,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- пер. 1-й Ползунова,
- пер. 2-й Восточный, 1-9г,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок М. Гордиевского (переулок Гагарина), 1-25,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- переулок Ползунова, 2, 8а/22,
- переулок Черновицкий, 21-40,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 1.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 1-я, 2-я, 3-я Виноградная,
- 1-я Пересыпская, 1,
- ул. 3-я, 4-а, Авангардная, 1-31,
- Одесской громады (Авдеева-Черноморского),
- Агрономическая,
- Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5, 14-34,
- Антантовская, 1-26а,
- Бадаева,
- Бехтерева, 2-44,
- Беляевская,
- Бориса Жолкова, 2-, 25,
- Бродская, 1-Б,
- Известковая, 1-47,
- Известковый поселок,
- Высокая, 1-20,
- Выставочная, 2-32,
- Ветрогонова, 1-31,
- Отечественная, 1-34,
- Владимира Винниченко,
- Павла Клепацкого (Гарина), 9-А, 17,
- Станислава Узикова (Генерала Гудовича), 1-39,
- Гордиенко,
- Джинестровская (Грибоедова), 1-20,
- Грина, 2-23,
- Трусовская (Дальневосточная),
- Минаевская (Декабристов),
- Деревообрабатывающая,
- Дорожная, 1-22,
- Зоринская, 2-34,
- Ивана Мазепы,
- Испанская,
- Кольцевая, 1-12,
- Котляревского, 12б,
- Коцюбинского, 1-21,
- Кривобалковская, 1-38а,
- Юзефа Кришевского (Крылова), 1-21,
- Круговая,
- Крушельницкого, 1-37,
- Куницы, 1-17,
- Лавкова, 1-45,
- Левадная,
- Лиственная, 1-13,
- Шеваловых (Лизы Чайкиной), 1-19а,
- Летняя, 1-41,
- Котлеевская (Ломоносова), 1,1а, 4, 20,
- Маловского,
- Матюшенко,
- Мациевской, 2-44,
- Металлистов, 1-15,
- Николая Боровского,
- Николая Михновского,
- Мирная, 1-29,
- Михаила Грушевского,
- П. Болбочана (Мичурина), 1-44,
- Молодежная, 1-49,
- Неждановой,
- Нерубайская, 4-30,
- Нечуя-Левицкого, 4-16,
- Никитина,
- Новомосковская, 19,
- Обрывистая, 1-22,
- Одесская,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского,
- Парковая,
- Пассионарная, 1-26,
- Саймона Литмана (Пестеля),
- Петра Ивахненко, 30,
- Бродская (Плиева), 1в,
- Почтовая,
- Праведников мира,
- Промышленная,
- Профессора Коровицкого,
- Проценко,
- Радиальная, 1,2,4,
- Рачковая, 4-14,
- Рождественская, 1-12,
- Романа Шухевича,
- Романтиков, 25,
- Савранская, 1-28,
- Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина),
- Самодеятельная, 1-34,
- Сашка Хорошенькая, 1-53,
- Светлая, 1-14,
- Поселковая, 1-35а,
- Семена Палия, 77,
- Сергея Ядова, 1-68,
- Слободская,
- Социальная, 3-24а,
- Стельмаха, 2-44,
- Тарутинская, 1-13,
- Тихая, 2-52,
- Трусовская, 1,
- А. Совы (Тургенева), 1-24,
- Украинская, 1-20,
- Усатовская,
- Училищная,
- Хавкина, 2-72,
- Химическая,
- Хуторская, 1-24, 81 — 95г,
- Цебриковская, 1-13а,
- Шилова, 1-42а,
- Ширшова, 10-77,
- Ядовая, 24а,
- пл. Молодежи, 2, 17а,
- пер. 1-й Известковый,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Деревообрабатывающий,
- пер. 1-й, 2-й Ключевой,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й Наличный,
- пер. 1-й Пересыпский, пер. 1-й, 2-й Полевой,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий,
- пер. 1-й, 2-й Юбилейный,
- пер. 3-й Восточный,
- пер. 3-й Химический,
- пер. Агрономический,
- пер. Бадаева,
- пер. Испанский,
- пер. Килевый, 1-9а,
- пер. Ключевой,
- пер. Ковыльный,
- пер. Крыжановский,
- пер. Круговой,
- пер. Крушельницкой,
- пер. Любашовский,
- пер. Людмилы Гинзбург,
- пер. Мастерской,
- пер. Москити,
- пер. Нефтяников,
- пер. Неждановой,
- пер. Новый,
- пер. Одесский,
- пер. Оранжерейный, 1-20а,
- пер. Парковый,
- пер. Сахарный (пров. Пестеля),
- пер. Петра Калнышевского, 1-10,
- пер. Почтовый, 1-9,
- пер. Ионы Атаманского (Пролетарский), 1-15,
- пер. Промышленный, 1-38,
- пер. Саранский, 5, 9,
- пер. Севастопольский, 2-18,
- пер. Поселковый, 3-11,
- переулок Сумской, 2-28,
- переулок Шахтинский,
- переулок Шебелинский,
- переулок Ширяевский, 21,28,
- просп. Зеленый,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
- спуск Латвийский, 1-27,
- спуск Мациевской, 25а,
- спуск Слободской, 27б,29.