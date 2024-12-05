Новости Одессы и Одесской области

Массовые отключения света в Одессе: коснется ли это вашего адреса

Массовые отключения света в Одессе: коснется ли это вашего адреса

В четверг, 5 декабря 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях тысячи одесситов остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Е.Танцюры (Генерала Петрова), 17-27/6,
  • Ивана и Юрия Лип, 23-41,
  • Инглези, 12-18, 15а,
  • Космонавтов.

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Работы до 19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Бригадная, 23-55,
  • А. Музычка (Гвардейская), 7-21а,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Люстдорфская дорога, 55,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • А. Бачинского (Неделина), 1-63,
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 15-30,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-104, 195,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Чубаевская, 8,8/корп.1,12,
  • Штурвальная, 15-21,21б,
  • Ефима Геллера, 12, 12а, 12в, 24,26а,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 40,
  • переулок 1-й Равенства, 90, 86,197,
  • переулок Абрикосовый, 1-29, 43, 92,
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, ,8/корп.3

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Большая Арнаутская, 33-55,
  • Гимназическая, 3-30,
  • Канатная, 72-78,
  • О.Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17,
  • Малая Арнаутская, 36-59,
  • Вадима Корженко (Осипова), 37-50/52,
  • Пантелеймоновская, 56, 7, 9, 44, 46, 48,
  • Итальянская (Пушкинская), 41-69,
  • Успенская, 61.

Работы до 19:00:

  • 1-я Ползунова, 1-24,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, ,97а, 99,
  • Академика Гаркавого, 29-74,
  • Аркаса, 1-74,
  • Ашхабадская, 1-36,
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • Бессарабская, 2-6,
  • Библиотечная, 1-21,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Болградская, 2-26,
  • Героев Змеиного (Бородинская), 1-79д,
  • Ветеранов Труда, 1-49,
  • Владимира Сосюры, 29-82,
  • Волоколамская, 1-60,
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Генерала Доватора, 1-62,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Дальницкое, 19,
  • Житомирская,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Карпатская, 1-22,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Кленовая, 54,
  • Клименко, 25,33в,
  • Клинова, 1-60,
  • Кордонная, 25-74,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Косяченко Алексея, 1-54/2,
  • Крайняя, 1-88,
  • Литакова, 44,44а, 47,52,
  • Магистральная, 1-58а,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Могилевская, 1-22,
  • Молодежная, 1а-34,
  • Нескучная, 1-61,
  • Панаса Мирного, 1-32,
  • ул. Патриотическая, 1-66,
  • Петра Лещенко, 1-102,
  • Южная, 1-44,
  • Платановая,
  • Подольская, 2-34,
  • Ползунова, 1-7,
  • Полевая, 1-49,
  • Путевая, 4,
  • Радостная, 114, 116,
  • Рижская, 1-34,
  • Самарская, 1-75,
  • Святослава Рихтера, 33-109,
  • Крестьянская, 1-37,
  • Сельская, 13а, 29-44,
  • Леонида Смоленского (Смоленская), 1-51,
  • Солнечная, 1-41,
  • Сосюры, 41, 45, 48, 52,
  • Сталепрокатная, 1-41,
  • Творческая, 1-51,
  • Тесс, 1-19, 34а, 43б,
  • Тираспольская, 1-17, 25,
  • Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14,15,
  • Уманская,
  • Умова, 1-122,
  • Урожайная, 3-44,
  • Ученическая, 57,59,61, 43а,
  • Чумацкая, 103,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • пер. 1-й Ползунова,
  • пер. 2-й Восточный, 1-9г,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок М. Гордиевского (переулок Гагарина), 1-25,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • переулок Ползунова, 2, 8а/22,
  • переулок Черновицкий, 21-40,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 1.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я Виноградная,
  • 1-я Пересыпская, 1,
  • ул. 3-я, 4-а, Авангардная, 1-31,
  • Одесской громады (Авдеева-Черноморского),
  • Агрономическая,
  • Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5, 14-34,
  • Антантовская, 1-26а,
  • Бадаева,
  • Бехтерева, 2-44,
  • Беляевская,
  • Бориса Жолкова, 2-, 25,
  • Бродская, 1-Б,
  • Известковая, 1-47,
  • Известковый поселок,
  • Высокая, 1-20,
  • Выставочная, 2-32,
  • Ветрогонова, 1-31,
  • Отечественная, 1-34,
  • Владимира Винниченко,
  • Павла Клепацкого (Гарина), 9-А, 17,
  • Станислава Узикова (Генерала Гудовича), 1-39,
  • Гордиенко,
  • Джинестровская (Грибоедова), 1-20,
  • Грина, 2-23,
  • Трусовская (Дальневосточная),
  • Минаевская (Декабристов),
  • Деревообрабатывающая,
  • Дорожная, 1-22,
  • Зоринская, 2-34,
  • Ивана Мазепы,
  • Испанская,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Котляревского, 12б,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Кривобалковская, 1-38а,
  • Юзефа Кришевского (Крылова), 1-21,
  • Круговая,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Куницы, 1-17,
  • Лавкова, 1-45,
  • Левадная,
  • Лиственная, 1-13,
  • Шеваловых (Лизы Чайкиной), 1-19а,
  • Летняя, 1-41,
  • Котлеевская (Ломоносова), 1,1а, 4, 20,
  • Маловского,
  • Матюшенко,
  • Мациевской, 2-44,
  • Металлистов, 1-15,
  • Николая Боровского,
  • Николая Михновского,
  • Мирная, 1-29,
  • Михаила Грушевского,
  • П. Болбочана (Мичурина), 1-44,
  • Молодежная, 1-49,
  • Неждановой,
  • Нерубайская, 4-30,
  • Нечуя-Левицкого, 4-16,
  • Никитина,
  • Новомосковская, 19,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Одесская,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского,
  • Парковая,
  • Пассионарная, 1-26,
  • Саймона Литмана (Пестеля),
  • Петра Ивахненко, 30,
  • Бродская (Плиева), 1в,
  • Почтовая,
  • Праведников мира,
  • Промышленная,
  • Профессора Коровицкого,
  • Проценко,
  • Радиальная, 1,2,4,
  • Рачковая, 4-14,
  • Рождественская, 1-12,
  • Романа Шухевича,
  • Романтиков, 25,
  • Савранская, 1-28,
  • Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина),
  • Самодеятельная, 1-34,
  • Сашка Хорошенькая, 1-53,
  • Светлая, 1-14,
  • Поселковая, 1-35а,
  • Семена Палия, 77,
  • Сергея Ядова, 1-68,
  • Слободская,
  • Социальная, 3-24а,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тарутинская, 1-13,
  • Тихая, 2-52,
  • Трусовская, 1,
  • А. Совы (Тургенева), 1-24,
  • Украинская, 1-20,
  • Усатовская,
  • Училищная,
  • Хавкина, 2-72,
  • Химическая,
  • Хуторская, 1-24, 81 — 95г,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Шилова, 1-42а,
  • Ширшова, 10-77,
  • Ядовая, 24а,
  • пл. Молодежи, 2, 17а,
  • пер. 1-й Известковый,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Деревообрабатывающий,
  • пер. 1-й, 2-й Ключевой,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,7-й Наличный,
  • пер. 1-й Пересыпский, пер. 1-й, 2-й Полевой,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Студенческий,
  • пер. 1-й, 2-й Юбилейный,
  • пер. 3-й Восточный,
  • пер. 3-й Химический,
  • пер. Агрономический,
  • пер. Бадаева,
  • пер. Испанский,
  • пер. Килевый, 1-9а,
  • пер. Ключевой,
  • пер. Ковыльный,
  • пер. Крыжановский,
  • пер. Круговой,
  • пер. Крушельницкой,
  • пер. Любашовский,
  • пер. Людмилы Гинзбург,
  • пер. Мастерской,
  • пер. Москити,
  • пер. Нефтяников,
  • пер. Неждановой,
  • пер. Новый,
  • пер. Одесский,
  • пер. Оранжерейный, 1-20а,
  • пер. Парковый,
  • пер. Сахарный (пров. Пестеля),
  • пер. Петра Калнышевского, 1-10,
  • пер. Почтовый, 1-9,
  • пер. Ионы Атаманского (Пролетарский), 1-15,
  • пер. Промышленный, 1-38,
  • пер. Саранский, 5, 9,
  • пер. Севастопольский, 2-18,
  • пер. Поселковый, 3-11,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • переулок Шахтинский,
  • переулок Шебелинский,
  • переулок Ширяевский, 21,28,
  • просп. Зеленый,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • спуск Мациевской, 25а,
  • спуск Слободской, 27б,29.

 

 

 

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