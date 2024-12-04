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Відключення світла в Одесі: плани енергетиків на 5 грудня (ОНОВЛЕНО)

Відключення світла в Одесі: плани енергетиків на 5 грудня (ОНОВЛЕНО)

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у четвер, 5 грудня 2024 року, в Одесі та на Одещині, як і по всій країні, продовжать діяти стабілізаційні відключення світла. Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень завтра будуть такими:

Для побутових споживачів

  • 06:00 – 07:00 – одна черга відключень;
  • 07:00 – 20:00 – дві черги відключень;
  • 20:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу

  • 05:00 – 23:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Нагадаємо, одна черга відключень припускає 4 години, а дві черги – 8 годин без світла на добу.

В «Укренерго» нагадують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком», – закликають споживачів.

Читайте також: Як відключають світло в Одесі – графіки на 4 грудня.

ОНОВЛЕНО:

За інформацією компанії ДТЕК, завтра відключатимуть світло споживачам в Одесі та Одеській області за такими графіками:

  • 1 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00;
  • 2 група: з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00;
  • 3 група: з 12:00 до 16:00;
  • 4 група: з 13:00 до 17:00;
  • 5 група: з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00;
  • 6 група: з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Графіки на 5 грудня

Дізнатися свою групу можна на сайті ДТЕК.

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