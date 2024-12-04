Відключення світла в Одесі: плани енергетиків на 5 грудня (ОНОВЛЕНО)

П’ять років одеської трагедії: пожежа на Троїцькій забрала життя 16 осіб Рівно п’ять років тому, 4 грудня, сталася страшна пожежа в коледжі економіки на вулиці Троїцькій – одна з найбільших трагедій в історії Одеси. Того нещасливого дня загинули 16 осіб – викладачі, студенти та співробітники Інституту морської біології. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Графіки відключення світла в Одесі на 3 грудня Стабілізаційні вимкнення електрики, запроваджені по всій країні після масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада, коли знову постраждали енергооб’єкти, триватимуть і завтра, 3 грудня 2024 року. Якими будуть графіки, дізнавалося «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ