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Масований удар по Одесі 6 березня: що вдалося збити

Масований удар по Одесі 6 березня: що вдалося збити

У ніч на 6 березня ворог знову атакував Одеську область дронами-камікадзе, їхньою метою були, зокрема, промислові об’єкти прибережної зони. Уламками збитих дронів пошкоджено житлові будинки та газопровід, але цього разу обійшлося без загиблих і постраждалих.

Як повідомили в Силах оборони півдня, підрозділи ППО в інтенсивному режимі протягом чотирьох годин відбивали масовану атаку дронів-камікадзе. На півдні знищено 20 цілей:

18 – в Одеській області;
2 – на Херсонщині.

Росіяни вкотре спрямували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об’єктах прибережної зони. Їх зустріли вогнем із зенітних гармат, кулеметів і пусками ракет ППО захисники одеського неба. Роботу силам ППО ускладнювали маневри дронів у житлових кварталах.

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Унаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об’єкт, газопровід, житлові будинки в приватному секторі. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомляють Повітряні сили України, загалом у ніч на 6 березня 2024 року російські окупанти атакували Україну 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 42-ма ударними безпілотниками.

У результаті бойової роботи збито 38 “шахедів” у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

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