Массированный ночной удар по Одессе 6 марта: что удалось сбить

В ночь на 6 марта враг снова атаковал Одесскую область дронами-камикадзе, их целью были, в частности, промышленные объекты прибрежной зоны. Обломками сбитых дронов повреждены жилые дома и газопровод, но на этот раз обошлось без погибших и пострадавших.
Как сообщили в Силах обороны юга, подразделения ПВО в интенсивном режиме в течение четырех часов отражали массированную атаку дронов-камикадзе. На юге уничтожено 20 целей:
- 18 — в Одесской области;
- 2 — на Херсонщине.
Россияне в очередной раз направили ударные беспилотники по населенным пунктам, промышленным объектам прибрежной зоны. Их встретили огнем из зенитных орудий, пулеметов и пусками ракет ПВО защитники одесского неба. Работу силам ПВО затрудняли маневры дронов в жилых кварталах.
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В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе повреждены очередной рекреационный объект, газопровод, жилые дома в частном секторе. Обошлось без пострадавших.
Как сообщают Воздушные силы Украины, всего в ночь на 6 марта 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 и 42-мя ударными беспилотниками.
В результате боевой работы сбито 38 «шахедов» в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.