Одна з наймасштабніших атак на Одесу: є руйнування, виникла пожежа (фото)

У Силах оборони півдня України повідомили, що ворог атакував Одещину 22-ма ударними “шахедами” з території Криму.

Атака тривала понад три години. Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси та передмістя, створювало реальну загрозу мирним жителям, одночасно ускладнюючи роботу ППО. Як повідомляло “Одеське життя”, особливість атаки в ніч з 4 на 5 березня – постійні маневри дронів. Російські безпілотники змінювали напрямок польоту з півночі на південь міста і назад, періодично пробуючи заходити на центр.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

18 із 22 баражувальних снарядів вдалося збити.

На жаль, не вдалося уникнути влучень. В Одеському районі пошкоджено будівлі бази відпочинку, яка не функціонує з початку повномасштабного вторгнення. Сталося загоряння, але пожежу було оперативно ліквідовано.

Відео з місця прильоту публікує телеграм-канал “Одеського життя”:

Також у рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими будівлями. За попередніми даними постраждалих немає.