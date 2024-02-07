Массированный удар по Украине 7 февраля: какие последствия (фото, видео)

Утром 7 февраля россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Есть попадания в промышленные объекты. Разрушены жилые дома в Киеве и Николаеве. Сообщается о погибших и раненых, в Киеве под завалами многоэтажного дома есть люди.
Воздушную тревогу в Одессе объявили в 05:19. Атака продолжалась более четырех часов.
Во время атаки враг применил ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты, сообщили в воздушных силах Украины.
В общем применены 64 средства воздушного нападения:
- 20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (Чауда — Крым);
- 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски — Энгельс, Каспийское море);
- 4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);
- 3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» с носителей в Черном море (район пусков — Новороссийск);
- 3 баллистические ракеты «Искандер-М» (пуски с мыса Тарханкут — Крым, Воронежской обл. — рф.);
- 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков — Белгородская обл. — рф.).
В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели:
- 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 3 крылатые ракеты «Калибр»;
- 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».
Около 20 сбитых ракет над столицей
Силы и средства противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы поразили примерно 20 российских ракет, сообщает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Это уже третий ракетный удар по Киеву с начала года.
В результате ракетного удара произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания. Загорелись автомобили, повреждены электросети.
Голосеевский район: в результате вражеской атаки произошло возгорание с 10 по 14 этажа 18-этажного жилого дома. Из дома спасены 60 человек.
Владимир Зеленский в 10:20 сообщил, что в Киеве пострадали более 10 человек. Известно также о двух погибших.
Также по другому адресу произошло возгорание здания СТО ориентировочно на площади 800 кв. м. Пожар ликвидирован. В результате пожара сгорело и повреждено около 40 автомобилей.
Днепровский район: в результате вражеской атаки повреждены два силовых кабеля, без последующего горения. По предварительной информации, 2 пострадавших были госпитализированы.
В МВД сообщили, что под завалами многоэтажки могут быть погибшие. Спасательные службы работают на месте.
Пять ракет по Харькову
В результате сегодняшней вражеской атаки на Харьков пострадали три человека, все — работники поврежденных предприятий, предварительно, было попадание пяти ракет С-300, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, 7 февраля около 6:00 враг нанес ракетные удары по Слободскому району города Харькова. «Повреждены здания и помещения гражданских предприятий», — говорится в сообщении прокуратуры в соцсетях.
Пострадали 52-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 64 лет. Все три человека являются работниками предприятий. Пострадавшим оказана помощь на месте.
В Николаеве прилет посреди улицы
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что у около 20 жилых домов из-за взрывов сорвало крыши. На места выехали городские строительные бригады, а жителям оказывают помощь.
Также повреждены газовые и водопроводные сети, произошел пожар на участке подземного газопровода — чрезвычайники и коммунальщики уже ликвидируют последствия.
В результате атаки сообщается о 12 пострадавших. У них преимущественно легкие ранения, медицинскую помощь медики им оказали на месте. Один человек был госпитализирован и позже скончался в больнице из-за тяжелых минно-взрывной и черепно-мозговой травмы.
Горит промышленный объект на Львовщине
В результате российского ракетного удара утром в среду, 7 февраля, произошло попадание в промышленный объект в Дрогобыче (Львовская обл.), сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 кв. м продолжается пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на данный момент информации о пострадавших или погибших нет», — написал Козицкий в телеграмм-канале.