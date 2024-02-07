Массированный удар по Украине 7 февраля: какие последствия (фото, видео)

Воздушную тревогу в Одессе объявили в 05:19. Атака продолжалась более четырех часов.

Во время атаки враг применил ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты, сообщили в воздушных силах Украины.

В общем применены 64 средства воздушного нападения:

20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (Чауда — Крым);

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски — Энгельс, Каспийское море);

4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» с носителей в Черном море (район пусков — Новороссийск);

3 баллистические ракеты «Искандер-М» (пуски с мыса Тарханкут — Крым, Воронежской обл. — рф.);

5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков — Белгородская обл. — рф.).

В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты «Калибр»;

15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Около 20 сбитых ракет над столицей

Силы и средства противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы поразили примерно 20 российских ракет, сообщает глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Это уже третий ракетный удар по Киеву с начала года.

В результате ракетного удара произошел пожар в многоэтажном жилом доме, а также на станции технического обслуживания. Загорелись автомобили, повреждены электросети.

Голосеевский район: в результате вражеской атаки произошло возгорание с 10 по 14 этажа 18-этажного жилого дома. Из дома спасены 60 человек.

Владимир Зеленский в 10:20 сообщил, что в Киеве пострадали более 10 человек. Известно также о двух погибших.

Также по другому адресу произошло возгорание здания СТО ориентировочно на площади 800 кв. м. Пожар ликвидирован. В результате пожара сгорело и повреждено около 40 автомобилей.

Днепровский район: в результате вражеской атаки повреждены два силовых кабеля, без последующего горения. По предварительной информации, 2 пострадавших были госпитализированы.

В МВД сообщили, что под завалами многоэтажки могут быть погибшие. Спасательные службы работают на месте.

Пять ракет по Харькову

В результате сегодняшней вражеской атаки на Харьков пострадали три человека, все — работники поврежденных предприятий, предварительно, было попадание пяти ракет С-300, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, 7 февраля около 6:00 враг нанес ракетные удары по Слободскому району города Харькова. «Повреждены здания и помещения гражданских предприятий», — говорится в сообщении прокуратуры в соцсетях.

Пострадали 52-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 64 лет. Все три человека являются работниками предприятий. Пострадавшим оказана помощь на месте.

В Николаеве прилет посреди улицы

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что у около 20 жилых домов из-за взрывов сорвало крыши. На места выехали городские строительные бригады, а жителям оказывают помощь.

Также повреждены газовые и водопроводные сети, произошел пожар на участке подземного газопровода — чрезвычайники и коммунальщики уже ликвидируют последствия.

В результате атаки сообщается о 12 пострадавших. У них преимущественно легкие ранения, медицинскую помощь медики им оказали на месте. Один человек был госпитализирован и позже скончался в больнице из-за тяжелых минно-взрывной и черепно-мозговой травмы.

Горит промышленный объект на Львовщине

В результате российского ракетного удара утром в среду, 7 февраля, произошло попадание в промышленный объект в Дрогобыче (Львовская обл.), сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 кв. м продолжается пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на данный момент информации о пострадавших или погибших нет», — написал Козицкий в телеграмм-канале.