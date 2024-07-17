Маринін день: традиції, прикмети та заборони 17 липня

Сьогодні, 17 липня, православні віряни згадують за новим церковним календарем великомученицю Марину Антіохійську. У народі цей день прозвали Маринин. Розповідаємо про традиції та прикмети 17 липня і яке сьогодні свято відзначають у церкві за старим стилем.
Великомучениця Марина: що про неї відомо
Про життя святої Марини відомо небагато. Переказ каже, що вона жила в III столітті в Антіохії Пісідійській (зараз це Туреччина) і була дочкою язичницького жерця Едесія. Дівчинка рано залишилася без матері та її виховувала годувальниця-християнка – від неї дівчинка дізналася про християнську віру та хрестилася у 12 років. Після цього батько від неї зрікся.
Якось Марина пасла овець, і її побачив правитель Антіохії. Він був вражений красою дівчини і вирішив узяти її за дружину. Марина розповіла правителю, що вона християнка і відмовилася зректися своєї віри. Коли правитель зрозумів, що не зможе переконати і зламати Марини, то наказав ув’язнити її в тюрму і катувати. Марина не злякалася, і в якийсь момент під час тортур земля здригнулася, з дівчини впали кайдани, а над головою з’явилася голубка із золотим вінцем у дзьобі. Мучители навколішки стали просити пощади, а вражений народ став славити Бога. Побачивши це, правитель наказав негайно стратити дівчину. Разом з нею стратили кілька тисяч людей, які повірили у Христа.
Мощі святої зберігалися в одному з храмів Константинополя до приходу хрестоносців у 1204 році.
До святої Марини звертаються з проханнями вберегти від хвороб, моляться за мир у домі, просять також захисту від вогню – насамперед урожаю, який міг загинути від удару блискавки.
Церковне свято 17 липня за старим стилем
17 липня за старим календарним стилем – день пам’яті святителя Андрія, єпископа Критського.
Який день 17 липня, такими будуть осінь та зима
У народному календарі 17 липня – свято Маринін день чи Марина Вогненна. Прозвали його так за однією легендою, за якою Марина, дочка морського царя, втекла від батька до земного життя. З того часу в день її народження він сильно гнівається і метає грім і блискавки, намагаючись вразити непокірну дочку. Помічено, що 17 липня зазвичай йдуть грозові дощі зі блискавкою.
За прикметами дня можна дізнатися, якими будуть осінь та зима:
- яка погода 17 липня – така сама буде і у вересні;
- дуже спекотний день сьогодні – зима буде суворою;
- грім у цей день – осінь буде з дощами, а за зима – з морозами.
Що не можна робити сьогодні
- Не слід приймати серйозних рішень, робити великі покупки, що вимагають великих витрат, і розповідати про плани.
- Не радять також свататися та одружуватися, виходити на вулицю під час грози і навіть спостерігати за грозою – день вважається небезпечним.
- Не варто цього дня позичати гроші або дарувати якісь речі, пов’язані з вогнем – так ви віддасте свій талант.
- Дівчатам забороняється ходити з розпущеним волоссям – у них може сховатися нечиста сила.
Що можна робити сьогодні
- Цей день вважається сприятливим для будь-яких домашніх справ: добре робити генеральне прибирання та викидати чи віддавати непотрібні речі тим, хто їх потребує. Вважається, що більше старих і непотрібних речей ви віддасте, тим краще буде атмосфера в будинку.
- Підстригтися сьогодні – гарна традиція дня.
- За звичаєм 17 липня готують рибні страви.
17 липня: іменини сьогодні
- Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина.
- За старим стилем іменини святкують Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Арсеній, Василь, Георгій, Дмитро, Марія, Марк, Михайло, Микола, Тетяна.