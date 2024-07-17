Маринін день: традиції, прикмети та заборони 17 липня

Великомучениця Марина: що про неї відомо

Про життя святої Марини відомо небагато. Переказ каже, що вона жила в III столітті в Антіохії Пісідійській (зараз це Туреччина) і була дочкою язичницького жерця Едесія. Дівчинка рано залишилася без матері та її виховувала годувальниця-християнка – від неї дівчинка дізналася про християнську віру та хрестилася у 12 років. Після цього батько від неї зрікся.

Якось Марина пасла овець, і її побачив правитель Антіохії. Він був вражений красою дівчини і вирішив узяти її за дружину. Марина розповіла правителю, що вона християнка і відмовилася зректися своєї віри. Коли правитель зрозумів, що не зможе переконати і зламати Марини, то наказав ув’язнити її в тюрму і катувати. Марина не злякалася, і в якийсь момент під час тортур земля здригнулася, з дівчини впали кайдани, а над головою з’явилася голубка із золотим вінцем у дзьобі. Мучители навколішки стали просити пощади, а вражений народ став славити Бога. Побачивши це, правитель наказав негайно стратити дівчину. Разом з нею стратили кілька тисяч людей, які повірили у Христа.

Мощі святої зберігалися в одному з храмів Константинополя до приходу хрестоносців у 1204 році.

До святої Марини звертаються з проханнями вберегти від хвороб, моляться за мир у домі, просять також захисту від вогню – насамперед урожаю, який міг загинути від удару блискавки.

Церковне свято 17 липня за старим стилем

17 липня за старим календарним стилем – день пам’яті святителя Андрія, єпископа Критського.

Який день 17 липня, такими будуть осінь та зима

У народному календарі 17 липня – свято Маринін день чи Марина Вогненна. Прозвали його так за однією легендою, за якою Марина, дочка морського царя, втекла від батька до земного життя. З того часу в день її народження він сильно гнівається і метає грім і блискавки, намагаючись вразити непокірну дочку. Помічено, що 17 липня зазвичай йдуть грозові дощі зі блискавкою.

За прикметами дня можна дізнатися, якими будуть осінь та зима:

яка погода 17 липня – така сама буде і у вересні;

дуже спекотний день сьогодні – зима буде суворою;

грім у цей день – осінь буде з дощами, а за зима – з морозами.

Що не можна робити сьогодні

Не слід приймати серйозних рішень, робити великі покупки, що вимагають великих витрат, і розповідати про плани.

Не радять також свататися та одружуватися, виходити на вулицю під час грози і навіть спостерігати за грозою – день вважається небезпечним.

Не варто цього дня позичати гроші або дарувати якісь речі, пов’язані з вогнем – так ви віддасте свій талант.

Дівчатам забороняється ходити з розпущеним волоссям – у них може сховатися нечиста сила.

Що можна робити сьогодні

Цей день вважається сприятливим для будь-яких домашніх справ: добре робити генеральне прибирання та викидати чи віддавати непотрібні речі тим, хто їх потребує. Вважається, що більше старих і непотрібних речей ви віддасте, тим краще буде атмосфера в будинку.

Підстригтися сьогодні – гарна традиція дня.

За звичаєм 17 липня готують рибні страви.

17 липня: іменини сьогодні