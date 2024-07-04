Андріїв день: приготуйте вівсяну кашу і не робіть великих покупок

Святитель Андрій Критський: богослов, вчитель та творець гімнів

Сьогодні за новим календарним стилем (17 липня – за старим) – день пам’яті святителя Андрія, єпископа Критського, який прославився як великий богослов, учитель та творець церковних гімнів.

Святитель Андрій народився у VII столітті у Дамаску. Згідно з його життям, він був німим від народження до семи років, коли чудовим чином зцілився, прийнявши причастя. Почав вивчати Святе Письмо і богословські науки, а в 14 років вирушив до Єрусалиму і прийняв там чернечий постриг в обителі преподобного Сави Освяченого. Ведучи суворе чернече життя, він швидко заслужив на повагу.

Після четвертого Вселенського Собору 680 року Андрія відкликали з Єрусалима до Константинополя – там він служив архідияконом у храмі Святої Софії. У 685 році святитель став архієпископом на острові Крит, де розкривається як проповідник та поет. Проповіді Андрія Критського відрізняються високим стилем і гармонійною фразою, що дозволяє говорити про нього як одного з видатних церковних ораторів Візантійської епохи.

Крім того, Андрій Критський заснував нову форму богослужбового співу – канон. Великий покаяний канон Андрія Критського читають під час Великого посту на першому та п’ятому тижні. Також святителю належать понад 70 піснеспівів, у тому числі канон на Різдво Христове та стихири на Стрітення Господнє.

Святий Андрій Критський помер у місті Ересос на острові Лесбос.

До святого Андрія звертаються з молитвами про зцілення від німоти та прощення гріхів.

За старим календарним стилем 4 липня згадують мученика Іуліана Тарсійського. Також за старим календарем до 11 липня триває Петров піст.

Народні прикмети на 4 липня

У народному календарі 4 липня – свято Андріїв день або Андрій Налива. Прозвали його так тому, що на той час наливаються колосся вівса. Також у цей день очікується дощ – андріївський дощ обіцяє багатий урожай.

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

небо у хмарах – встановиться гарна погода;

гримить – скоро буде град, а залишок літа – з постійними негодами;

листя на деревах почало жовтіти – до ранньої осені;

багато ягід у лісі – до суворої зими;

дуже багато ос – до холодної зими;

овес погано росте – буде небагатий урожай.

Що не можна робити 4 липня

Народні прикмети не радять давати і брати гроші в борг – це до фінансових труднощів, а також планувати важливі справи на першу половину дня – можна зіткнутися з неприємностями;

не можна залишати маленьких дітей у приміщенні самих;

не варто робити великі покупки;

заборонено злословити та лаятись.

Що можна робити 4 липня

На Андрія потрібно готувати вівсяну кашу, а дівчатам, які мріють про заміжжя, за повір’ям, потрібно зварити і з’їсти вівсяний кисіль – і тоді весілля буде не за горами.

У кого іменини 4 липня

Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають: Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Арсеній, Василь, Георгій, Дмитро, Марія, Марк, Михайло, Микола, Тетяна.

За старим стилем іменини в Олексія, Анастасії, Василини, Георгія, Івана, Максими, Микити, Миколи, Павла, Терентія, Уляни.

Талісманом людини, народженої 4 липня, є гіацинт. Цей камінь дуже популярний у сучасних прикрасах. У давнину вірили, що він лікує свого власника від будь-яких хвороб.