Маринин день: традиции, приметы и запреты 17 июля

Великомученица Марина: что о ней известно

О жизни святой Марины известно не очень много. Предание говорит, что она жила в III веке в Антиохии Писидийской (сейчас этоТурция) и была дочерью языческого жреца Эдессия. Девочка рано осталась без матери и ее воспитывала кормилица-христианка – от нее девочка узнала о христианской вере и крестилась в 12 лет. После этого отец от нее отрекся.

Однажды Марина пасла овец, и ее увидел правитель Антиохии. Он был поражен красотой девушки и решил взять ее в жены. Марина рассказала правителю, что она христианка и отказалась отречься от своей веры. Когда правитель понял, что не сможет переубедить и сломить Марины, то приказал заточить ее в тюрьму и предать пыткам. Марина не испугалась, и в какой-то момент во время пыток земля содрогнулась, с девушки упали оковы, а над головой появилась голубка с золотым венцом в клюве. Мучители на коленях стали просить пощады, а пораженный народ стал славить Бога. Увидев это, правитель велел немедленно казнить девушку. Вместе с ней казнили несколько тысяч человек, которые уверовали в Христа.

Мощи святой хранились в одном из храмов Константинополя до прихода крестоносцев в 1204 году.

К святой Марине обращаются с просьбами уберечь от болезней, молятся о мире в доме, просят также защиты от огня – в первую очередь урожая, который мог погибнуть от удара молнии.

Церковный праздник 17 июля по старому стилю

17 июля по старому календарному стилю – день памяти святителя Андрея, епископа Критского.

Какой день 17 июля, такими будут осень и зима

В народном календаре 17 июля – праздник Маринин день или Марина Огненная. Прозвали его так согласно одной легенде, по которой Марина, дочь морского царя, сбежала от отца в земную жизнь. С тех пор в день ее рождения он сильно гневается и мечет гром и молнии, стараясь поразить непокорную дочь. Замечено, что 17 июля обычно идут грозовые дожди с молнией.

По приметам дня можно узнать, какими будут осень и зима:

какая погода 17 июля – такая же будет и в сентябре;

очень жаркий день сегодня – зимдет суровой;

гром в этот день – осень будет с дождями, а за буима – с морозами.

Что нельзя делать сегодня

Не следует принимать серьезных решений, делать крупные покупки, требующие больших затрат и рассказывать о планах.

Не советуют также свататься и жениться, выходить на улицу во время грозы и даже наблюдать за грозой – день считается опасным.

Не стоит в этот день давать взаймы деньги или дарить какие-либо вещи, связанные с огнем – так вы отдадите свой талант.

Девушкам запрещается ходить с распущенными волосами – в них может скрыться нечистая сила.

Что можно делать сегодня

Этот день считается благоприятным для любых домашних дел: хорошо делать генеральную уборку и выбрасывать или отдавать ненужные вещи тем, кто в них нуждается. Считается, чем больше старых и ненужных вещей вы отдадите, тем лучше будет атмосфера в доме.

Подстричься сегодня – хорошая традиция дня.

По обычаю 17 июля готовят рыбные блюда.

17 июля: именины сегодня