Маринин день: традиции, приметы и запреты 17 июля

Маринин день: традиции, приметы и запреты 17 июля

Сегодня, 17 июля, православные верующие вспоминают по новому церковному календарю великомученицу Марину Антиохийскую. В народе этот день прозвали Маринин. Рассказываем о традициях и приметах 17 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

Великомученица Марина: что о ней известно

О жизни святой Марины известно не очень много. Предание говорит, что она жила в III веке в Антиохии Писидийской (сейчас этоТурция) и была дочерью языческого жреца Эдессия. Девочка рано осталась без матери и ее воспитывала кормилица-христианка – от нее девочка узнала о христианской вере и крестилась в 12 лет. После этого отец от нее отрекся.

Однажды Марина пасла овец, и ее увидел правитель Антиохии. Он был поражен красотой девушки и решил взять ее в жены. Марина рассказала правителю, что она христианка и отказалась отречься от своей веры. Когда правитель понял, что не сможет переубедить и сломить Марины, то приказал заточить ее в тюрьму и предать пыткам. Марина не испугалась, и в какой-то момент во время пыток земля содрогнулась, с девушки упали оковы, а над головой появилась голубка с золотым венцом в клюве. Мучители на коленях стали просить пощады, а пораженный народ стал славить Бога. Увидев это, правитель велел немедленно казнить девушку. Вместе с ней казнили несколько тысяч человек, которые уверовали в Христа.

Мощи святой хранились в одном из храмов Константинополя до прихода крестоносцев в 1204 году.

К святой Марине обращаются с просьбами уберечь от болезней, молятся о мире в доме, просят также защиты от огня – в первую очередь урожая, который мог погибнуть от удара молнии.

Церковный праздник 17 июля по старому стилю

17 июля по старому календарному стилю – день памяти святителя Андрея, епископа Критского.

Какой день 17 июля, такими будут осень и зима

В народном календаре 17 июля – праздник Маринин день или Марина Огненная. Прозвали его так согласно одной легенде, по которой Марина, дочь морского царя, сбежала от отца в земную жизнь. С тех пор в день ее рождения он сильно гневается и мечет гром и молнии, стараясь поразить непокорную дочь. Замечено, что 17 июля обычно идут грозовые дожди с молнией.

По приметам дня можно узнать, какими будут осень и зима:

  • какая погода 17 июля – такая же будет и в сентябре;
  • очень жаркий день сегодня – зимдет суровой;
  • гром в этот день – осень будет с дождями, а за буима – с морозами.

Что нельзя делать сегодня

  • Не следует принимать серьезных решений, делать крупные покупки, требующие больших затрат и рассказывать о планах.
  • Не советуют также свататься и жениться, выходить на улицу во время грозы и даже наблюдать за грозой – день считается опасным.
  • Не стоит в этот день давать взаймы деньги или дарить какие-либо вещи, связанные с огнем – так вы отдадите свой талант.
  • Девушкам запрещается ходить с распущенными волосами – в них может скрыться нечистая сила.

Что можно делать сегодня

  • Этот день считается благоприятным для любых домашних дел: хорошо делать генеральную уборку и выбрасывать или отдавать ненужные вещи тем, кто в них нуждается. Считается, чем больше старых и ненужных вещей вы отдадите, тем лучше будет атмосфера в доме.
  • Подстричься сегодня – хорошая традиция дня.
  • По обычаю 17 июля готовят рыбные блюда.

17 июля: именины сегодня

  • Именины сегодня по церковному календарю отмечают Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.
  • По старому стилю именины празднуют Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Василий, Георгий, Дмитрий, Мария, Марк, Михаил, Николай, Татьяна.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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