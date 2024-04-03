Маленьких одеситів запрошують на безкоштовний курс лідерства

Заняття допоможуть дитині розвинути навички лідерства у суспільстві, які сьогодні є дуже важливими для сучасної людини. Курс складається з десяти зустрічей, кожна з яких має свою тематику та складається з цікавих квестів, завдань, історичних фактів про відомих людей та читання книжок.

Наш курс допоможе дитині зрозуміти, що таке лідерство та хто такий лідер, а також навчити розвивати ці навички — думати та діяти як лідер. На жаль школа виховує дітей ще за старою радянською системою, і не розвиває у дітях ані індивідуальних, ані лідерських якостей. Тому наша мета — поговорити з дитиною, заохотити її стати лідером у своїй майбутній сфері, запропонувати подумати про те, як вона може покращити своє життя та спільноту в якій знаходиться, — пояснюю Ольга Олексіївна.

У курсі лідерства також приймуть участь бібліотекарі Ольга Стемберська та Людмила Музичко, які неодноразово були авторами та кураторами просвітницьких лекцій та цікавих занять для дітей та школярів.

Курс лідерства розпочинається завтра о 14:00.

Телефон для запису — (095) 690-44-36.

Адреса: Французький бульвар, 11-а.