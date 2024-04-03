Новости Одессы и Одесской области

Маленьких одесситов приглашают на бесплатный курс лидерства

Маленьких одесситов приглашают на бесплатный курс лидерства

4 апреля в Централизованной городской библиотечной системе для детей состоится курс лидерства для детей в возрасте от 10 до 12 лет. Куратором курса выступает автор научных и учебных работ в сфере «Правоведение», общественный деятель и депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая.

Занятия помогут ребенку развить навыки лидерства в обществе, которые сегодня очень важны для современного человека. Курс состоит из десяти встреч, каждая из которых имеет свою тематику и состоит из интересных квестов, заданий, исторических фактов об известных людях и чтения книг.

Наш курс поможет ребенку понять, что такое лидерство и кто такой лидер, а также научить развивать эти навыки — думать и действовать как лидер. К сожалению школа воспитывает детей еще по старой советской системе, и не развивает в детях ни индивидуальных, ни лидерских качеств. Поэтому наша цель — поговорить с ребенком, поощрить его стать лидером в своей будущей сфере, предложить подумать о том, как он может улучшить свою жизнь и сообщество, в котором находится, — объясняет Ольга Алексеевна.

В курсе лидерства также примут участие библиотекари Ольга Стемберская и Людмила Музычко, которые неоднократно были авторами и кураторами просветительских лекций и интересных занятий для детей и школьников.

Курс лидерства начинается завтра в 14:00.
Телефон для записи — (095) 690-44-36.
Адрес: Французский бульвар, 11-а.

 

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