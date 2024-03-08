Війна, день 744-й: якщо росія прорветься до Одеси, на її захист відправлять війська НАТО – Макрон

Ворожа атака 8 березня

У ніч на 8 березня ворог застосував одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 37 ударних “Shahed”.

33 “шахеди” знищено в межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

В Одеській області під час нічної дронової атаки знищено 18 “шахедів”, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Інформації про поранених немає.

Макрон не виключає відправлення західних армій в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ або Одесу.

Макрон підтвердив їм, що не має наміру встановлювати “жодних обмежень” або “жодних червоних ліній” щодо підтримки з боку Франції, цитує видання L’Independant.

Як повідомив представник комуністичної партії Фаб’єн Руссель, Макрон показував парламентаріям карти можливих напрямків ударів росіян в Україні.

“Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту в бік Одеси або в бік Києва”, – зазначив політик.

Коротко про ситуацію на фронті

За минулу добу відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу паливно-мастильних матеріалів противника.

Втрати ворога на ранок 8 березня 2024 року

Українські військові за добу ліквідували: