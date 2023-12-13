Майже пів сотні вулиць Одеси 13 грудня залишились без світла: адреси

З інтернетом і теплом: Одеса та область готові до блекаутів Торішні блекаути одесити змогли пережити багато в чому завдяки «Пунктам незламності», де можна було зарядити гаджети, попрацювати і зігрітися. Зима, що настала, згідно з прогнозами експертів, комфортнішою не буде. Чи готові «Пункти незламності» прийняти і підтримати всіх, хто потребує, у разі тривалих відключень світла, дізнавалося «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Що робити, якщо немає мобільного зв’язку та інтернету 12 грудня 2023 року перестав працювати найбільший мобільний оператор України “Київстар”. Перестав працювати як мобільний зв’язок, так і мобільний інтернет. “Одеське Життя” розповідає, як підготуватися до подібних ситуацій та що робити у таких випадках. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ