Майже пів сотні вулиць Одеси 13 грудня залишились без світла: адреси

ДТЕК “Одеські електромережі” сьогодні, 13 грудня, проводить аварійно-відновлювальні роботи. Частина вулиць міста до вечора залишилась без електропостачання.
Про це повідомили в Одеській міськраді.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 18:00:
- В. Арнаутська, 1,1/корп.1,2,
- б-р. Лідерсовський, 21, 21В,
- В. Арнаутська, 5,-7А,
- пров. 2-й Лермонтовський, 1-13,
- б-р. Лідерсовський, 19/корп.21,
- Леонтовича, 8.
Роботи триватимуть до 19:00:
- Ковальська, 39-55,
- Миколи Гоголя, 1/3, 7,
- Приморська, 20, 23, 25,
- Тираспольська, 12,
- Успенська, 72,
- Багрицького, 50-75А,
- Весіння, 4 – 41,
- Глиняна, 27 – 48,
- Єфімова, 29 – 49,
- М. Малиновського, 66 – 92,
- Перовської Софії, 27 – 48,
- О. Тимошенка, 39, 41, 42,
- В. Фігнер, 11 – 26,
- пров. Косовський, 3 – 8,
- пров. Січневий, 3,
- пров. Січневого повстання, 7,
- Ковальська, 45 – 47,
- узвіз Військовий, 1/корп.3.
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Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- Краснова, 11Б, 12, 14.
Роботи триватимуть до 19:00:
- Аркадійська алея, 1-3, 8 – 26,
- Каманіна, 3-22,
- Кільцева, 1 – 12,
- Посмітного , 9 – 17А,
- пров. 2-й Амурський, 1Б, 2, 7,
- пров. Аркадіївський, 1 – 24А,
- Колективний, 1- 16,
- пров. Морехідний, 6 – 22А,
- пров. Морський, 1 – 43,
- пров. Університетський, 2 – 7.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 14:00:
- Хуторська, 15 – 71,
- Ак. Панкратової, 1-31А,
- Кругова, 10 – 58,
- Хавкіна, 1 – 31,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Степова, 1 – 31.
Роботи триватимуть до 19:00:
- пров. 4-й Деревообробний, 1 – 117,
- пров. 5-й Деревообробний, 2 – 147,
- М. Боровського, 1/17/корп.2,
- Хімічна, 200 – 216.