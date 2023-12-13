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Майже пів сотні вулиць Одеси 13 грудня залишились без світла: адреси

Майже пів сотні вулиць Одеси 13 грудня залишились без світла: адреси

ДТЕК “Одеські електромережі” сьогодні, 13 грудня, проводить аварійно-відновлювальні роботи. Частина вулиць міста до вечора залишилась без електропостачання.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 18:00:

  • В. Арнаутська, 1,1/корп.1,2,
  • б-р. Лідерсовський, 21, 21В,
  • В. Арнаутська, 5,-7А,
  • пров. 2-й Лермонтовський, 1-13,
  • б-р. Лідерсовський, 19/корп.21,
  • Леонтовича, 8.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Ковальська, 39-55,
  • Миколи Гоголя, 1/3, 7,
  • Приморська, 20, 23, 25,
  • Тираспольська, 12,
  • Успенська, 72,
  • Багрицького, 50-75А,
  • Весіння, 4 – 41,
  • Глиняна, 27 – 48,
  • Єфімова, 29 – 49,
  • М. Малиновського, 66 – 92,
  • Перовської Софії, 27 – 48,
  • О. Тимошенка, 39, 41, 42,
  • В. Фігнер, 11 – 26,
  • пров. Косовський, 3 – 8,
  • пров. Січневий, 3,
  • пров. Січневого повстання, 7,
  • Ковальська, 45 – 47,
  • узвіз Військовий, 1/корп.3.

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Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • Краснова, 11Б, 12, 14.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Аркадійська алея, 1-3, 8 – 26,
  • Каманіна, 3-22,
  • Кільцева, 1 – 12,
  • Посмітного , 9 – 17А,
  • пров. 2-й Амурський, 1Б, 2, 7,
  • пров. Аркадіївський, 1 – 24А,
  • Колективний, 1- 16,
  • пров. Морехідний, 6 – 22А,
  • пров. Морський, 1 – 43,
  • пров. Університетський, 2 – 7.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 14:00:

  • Хуторська, 15 – 71,
  • Ак. Панкратової, 1-31А,
  • Кругова, 10 – 58,
  • Хавкіна, 1 – 31,
  • Геологічна,  9, 9А, 23А,
  • Степова, 1 – 31.

Роботи триватимуть до 19:00:

  • пров. 4-й Деревообробний, 1 – 117,
  • пров. 5-й Деревообробний, 2 – 147,
  • М. Боровського, 1/17/корп.2,
  • Хімічна, 200 – 216.
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