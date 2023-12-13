Новости Одессы и Одесской области

Около полусотни улиц Одессы 13 декабря остались без света: адреса

Около полусотни улиц Одессы 13 декабря остались без света: адреса

ДТЭК «Одесские электросети» сегодня, 13 декабря, проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города до вечера осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 18:00:

  • В. Арнаутская, 1,1/корп.1,2
  • б-р. Лидерсовский, 21, 21В,
  • В. Арнаутская, 5,-7А
  • пер. 2-й Лермонтовский, 1-13
  • б-р. Лидерсовский, 19/корп.21,
  • Леонтовича, 8.

Работы продлятся до 19:00:

  • Кузнечная, 39-55,
  • Николая Гоголя, 1/3, 7
  • Приморская, 20, 23, 25,
  • Тираспольская, 12,
  • Успенская, 72,
  • Багрицкого, 50-75А,
  • Весенняя, 4 – 41,
  • Глиняная, 27 – 48,
  • Ефимова, 29 – 49,
  • М. Малиновского, 66 – 92,
  • Перовской Софии, 27 – 48,
  • О. Тимошенко, 39, 41, 42,
  • В. Фигнер, 11 – 26,
  • пер. Косовский, 3 – 8
  • пер. Январский, 3,
  • пер. Январского восстания, 7,
  • Кузнечная, 45 – 47,
  • спуск Военный, 1/корп.3.

Читайте также: С интернетом и теплом: Одесса и область готовы к блэкаутам

Южный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Краснова, 11 Б, 12, 14.

Работы продлятся до 19:00:

  • Аркадийская аллея, 1-3, 8 – 26,
  • Каманина, 3-22,
  • Кольцевая, 1 – 12,
  • Посмитного, 9 – 17А,
  • пер. 2-й Амурский, 1Б, 2, 7
  • пер. Аркадийский, 1 – 24А
  • пер. Коллективный, 1-16,
  • пер. Мореходный, 6 – 22А
  • пер. Морской, 1 – 43
  • пер. Университетский, 2 – 7.

Северный РЭС

Работы продлятся до 14:00:

  • Хуторская, 15 – 71,
  • Ак. Панкратовой, 1-31А
  • Круговая, 10 – 58,
  • Хавкина, 1 – 31,
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Степовая, 1 – 31.

Работы продлятся до 19:00:

  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1 – 117,
  • пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2 – 147,
  • М. Боровского, 1/17/корп.2
  • Химическая, 200 – 216.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить