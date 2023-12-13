Около полусотни улиц Одессы 13 декабря остались без света: адреса

С интернетом и теплом: Одесса и область готовы к блэкаутам Прошлогодние блэкауты одесситы смогли пережить во многом благодаря «Пунктам незламності», где можно было зарядить гаджеты, поработать и согреться. Наступившая зима, согласно прогнозам экспертов, комфортней не будет. Готовы ли «Пункти незламності» принять и поддержать всех нуждающихся в случае длительных отключений света, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Что делать, если нет мобильной связи и интернета 12 декабря 2023 года перестал работать крупнейший мобильный оператор Украины “Киевстар”. Перестала работать как мобильная связь, так и мобильный интернет. “Одесская Жизнь” рассказывает, как подготовиться к подобным ситуациям и что делать в таких случаях. ПОДРОБНЕЕ