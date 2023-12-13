Около полусотни улиц Одессы 13 декабря остались без света: адреса

ДТЭК «Одесские электросети» сегодня, 13 декабря, проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города до вечера осталась без электроснабжения.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 18:00:
- В. Арнаутская, 1,1/корп.1,2
- б-р. Лидерсовский, 21, 21В,
- В. Арнаутская, 5,-7А
- пер. 2-й Лермонтовский, 1-13
- б-р. Лидерсовский, 19/корп.21,
- Леонтовича, 8.
Работы продлятся до 19:00:
- Кузнечная, 39-55,
- Николая Гоголя, 1/3, 7
- Приморская, 20, 23, 25,
- Тираспольская, 12,
- Успенская, 72,
- Багрицкого, 50-75А,
- Весенняя, 4 – 41,
- Глиняная, 27 – 48,
- Ефимова, 29 – 49,
- М. Малиновского, 66 – 92,
- Перовской Софии, 27 – 48,
- О. Тимошенко, 39, 41, 42,
- В. Фигнер, 11 – 26,
- пер. Косовский, 3 – 8
- пер. Январский, 3,
- пер. Январского восстания, 7,
- Кузнечная, 45 – 47,
- спуск Военный, 1/корп.3.
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Южный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Краснова, 11 Б, 12, 14.
Работы продлятся до 19:00:
- Аркадийская аллея, 1-3, 8 – 26,
- Каманина, 3-22,
- Кольцевая, 1 – 12,
- Посмитного, 9 – 17А,
- пер. 2-й Амурский, 1Б, 2, 7
- пер. Аркадийский, 1 – 24А
- пер. Коллективный, 1-16,
- пер. Мореходный, 6 – 22А
- пер. Морской, 1 – 43
- пер. Университетский, 2 – 7.
Северный РЭС
Работы продлятся до 14:00:
- Хуторская, 15 – 71,
- Ак. Панкратовой, 1-31А
- Круговая, 10 – 58,
- Хавкина, 1 – 31,
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Степовая, 1 – 31.
Работы продлятся до 19:00:
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1 – 117,
- пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2 – 147,
- М. Боровского, 1/17/корп.2
- Химическая, 200 – 216.