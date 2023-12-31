Майже п’ять годин тривала атака “шахедами” на Одещині: наслідки

Вчора увечері, 30 грудня, росіяни атакували Одещину “шахедами”. Тривога в області тривала майже 5 годин. Сили ППО знищили 6 дронів-камікадзе.
Про це повідомили в Силах оборони півдня України.
У повідомленні йдеться, що загалом атака на південні області України тривала 7 годин. Ворог в черговий раз атакував безпілотниками з тимчасово окупованого Криму.
А за кілька годин до атаки ударними дронами, ворог завдав по Одесі чергового ракетного удару, випустивши з літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, авіакеровану ракету Х-59.
В ОК “Південь” зазначають, що підрозділи протиповітряної оборони результативно відпрацювали по дронах-камікадзе:
- 6 “шахедів” знищили у небі над Одещиною,
- 1 над Миколаївщиною.
В Одеській області уламки збитого дрона-камікадзе спричинили пожежу на відкритій ділянці прибережної зони. Вогонь оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило.
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Атака на інші регіони України
Внаслідок російської атаки на Херсонщині є влучання “шахеда” – пошкоджено кілька приватних будинків у Тягинській громаді.
У Повітряних силах України повідомили, що всього в ніч на 31 грудня було знищено 21 дрон-камікадзе із 49 виявлених. Росіяни атакували шахедами з трьох різних напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – рф.
Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі.
Окрім того, Харків росіяни атакували зенітними керованими ракетами С-300. Руйнувань зазнали багатоповерхівка у центрі міста та готельний комплекс. Поранення отримали 26 людей.