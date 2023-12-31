Новини Одеси та Одеської області

Майже п’ять годин тривала атака “шахедами” на Одещині: наслідки

Майже п’ять годин тривала атака “шахедами” на Одещині: наслідки

Вчора увечері, 30 грудня, росіяни атакували Одещину “шахедами”. Тривога в області тривала майже 5 годин. Сили ППО знищили 6 дронів-камікадзе.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

У повідомленні йдеться, що загалом атака на південні області України тривала 7 годин. Ворог в черговий раз атакував безпілотниками з тимчасово окупованого Криму.

А за кілька годин до атаки ударними дронами, ворог завдав по Одесі чергового ракетного удару, випустивши з літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, авіакеровану ракету Х-59.

В ОК “Південь” зазначають, що підрозділи протиповітряної оборони результативно відпрацювали по дронах-камікадзе:

  • 6 “шахедів” знищили у небі над Одещиною,
  • 1 над Миколаївщиною.

В Одеській області уламки збитого дрона-камікадзе спричинили пожежу на відкритій ділянці прибережної зони. Вогонь оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило.

Читайте також: Рани Одеси: передостанній день року на тихій Молдаванці (фоторепортаж)

Атака на інші регіони України

Внаслідок російської атаки на Херсонщині є влучання “шахеда” – пошкоджено кілька приватних будинків у Тягинській громаді.

У Повітряних силах України повідомили, що всього в ніч на 31 грудня було знищено 21 дрон-камікадзе із 49 виявлених. Росіяни атакували шахедами з трьох різних напрямків:  мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та  Курська область – рф.

Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі.

Окрім того, Харків росіяни атакували зенітними керованими ракетами С-300. Руйнувань зазнали багатоповерхівка у центрі міста та готельний комплекс. Поранення отримали 26 людей.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати