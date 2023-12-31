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Почти пять часов длилась атака «шахедами» в Одесской области: последствия

Почти пять часов длилась атака «шахедами» в Одесской области: последствия

Вчера вечером, 30 декабря, россияне атаковали Одесщину «шахедами». Тревога в области продолжалась почти 5 часов. Силы ПВО уничтожили 6 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

В сообщении говорится, что атака на южные области Украины длилась 7 часов. Враг в очередной раз атаковал беспилотниками из временно оккупированного Крыма.

А за несколько часов до атаки ударными дронами, враг нанес по Одессе очередной ракетный удар, выпустив из самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, авиауправляемую ракету Х-59.

В ОК «Юг» отмечают, что подразделения противовоздушной обороны результативно отработали по дронам-камикадзе:

  • 6 «шахедов» уничтожили в небе над Одесщиной,
  • 1 над Николаевщиной.

В Одесской области обломки сбитого дрона-камикадзе повлекли за собой пожар на открытом участке прибрежной зоны. Огонь оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

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Атака на другие регионы Украины

В результате российской атаки на Херсонщине есть попадание «шахеда» — повреждено несколько частных домов в Тягинской общине.

В Воздушных силах Украины сообщили, что всего в ночь на 31 декабря уничтожили 21 дрон-камикадзе из 49 обнаруженных. Россияне атаковали шахедами из трех разных направлений: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарская и Курская область – рф.

Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий. В частности на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье.

Кроме того, Харьков россияне атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300. Разрушения испытали многоэтажку в центре города и гостиничный комплекс. Ранения получили 26 человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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