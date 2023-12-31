Почти пять часов длилась атака «шахедами» в Одесской области: последствия

Вчера вечером, 30 декабря, россияне атаковали Одесщину «шахедами». Тревога в области продолжалась почти 5 часов. Силы ПВО уничтожили 6 дронов-камикадзе.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
В сообщении говорится, что атака на южные области Украины длилась 7 часов. Враг в очередной раз атаковал беспилотниками из временно оккупированного Крыма.
А за несколько часов до атаки ударными дронами, враг нанес по Одессе очередной ракетный удар, выпустив из самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, авиауправляемую ракету Х-59.
В ОК «Юг» отмечают, что подразделения противовоздушной обороны результативно отработали по дронам-камикадзе:
- 6 «шахедов» уничтожили в небе над Одесщиной,
- 1 над Николаевщиной.
В Одесской области обломки сбитого дрона-камикадзе повлекли за собой пожар на открытом участке прибрежной зоны. Огонь оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.
Читайте также: Раны Одессы: предпоследний день года на тихой Молдаванке (фоторепортаж)
Атака на другие регионы Украины
В результате российской атаки на Херсонщине есть попадание «шахеда» — повреждено несколько частных домов в Тягинской общине.
В Воздушных силах Украины сообщили, что всего в ночь на 31 декабря уничтожили 21 дрон-камикадзе из 49 обнаруженных. Россияне атаковали шахедами из трех разных направлений: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарская и Курская область – рф.
Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий. В частности на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье.
Кроме того, Харьков россияне атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300. Разрушения испытали многоэтажку в центре города и гостиничный комплекс. Ранения получили 26 человек.